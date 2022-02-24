Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення на базі обласних державних адміністрацій (ОДА) військових адміністрацій.

Про це поінформував на брифінгу радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Щойно президент Володимир Зеленський підписав указ про створення на базі обласних державних адміністрацій військових адміністрацій, – наголосив Подоляк.

Він додав, що це значить, що спротив та відсіч російському агресору будуть наростати. Водночас в Україні ухвалюватимуться всі необхідні логістичні рішення.

Як відомо, в ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив війну Україні, і російські війська здійснили вторгнення на територію нашої держави.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження на всій території країни воєнного стану. Це рішення зранку підтримала 300 голосами Верховна Рада України.

Воєнний стан було запроваджено з 5.30 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Тепер усі необхідні заходи і повноваження із оборони України, забезпечення безпеки населення та інтересів держави здійснює військове командування разом із Міністерством внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Також відомо, що президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про загальну мобілізацію.