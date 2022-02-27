За страшну моральну і матеріальну шкоду, яку завдає Росія в ході свого віроломного вторгнення на територію України дадуть відповідь не тільки нинішні, а й майбутні покоління росіян. Про це заявила у своєму зверненні до жителів РФ заявила Генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова.

Звернення Ірини Венедиктової до громадян Росії

Громадяни Росії! Якщо ви не припините цю війну, ви станете співучасниками і посібниками найтяжчих військових злочинів. Злочинів проти миру і людяності: розв’язання агресивної війни масових вбивств мирного населення, застосування зброї масового знищення і заборонених міжнародним правом видів озброєння.

Строків давності за ці злочини немає.

У Києві ваші співвітчизники розстріляли сім’ю з трьома дітьми. Загинули батьки і одна з дочок, яка навчалася в четвертому класі.

У Херсонській області ваші війська розстріляли швидку допомогу, яка везла поранених. Водій і пацієнт згоріли.

Ваші ракети б’ють по житлових районах і населених пунктах. Гинуть і отримують важкі поранення діти, люди похилого віку і жінки.

Збройні Сили РФ систематично демонструють зневагу до законів і звичаїв ведення війни. Вони постійно здійснюють атаки на об’єкти цивільної інфраструктури, які знаходяться під захистом міжнародного гуманітарного права.

Війська агресора завдали сотні ударів крилатими і балістичними ракетами по цивільному населенню. Десятки таких ударів були спрямовані на дитячі садки і школи, лікарні, де знаходилися найменші українці.

Тільки за сьогоднішню ніч загарбницькі війська РФ завдали ударів по об’єктах цивільної та критичної інфраструктур. Серед яких нафтобаза у Василькові, газопровід у Харкові, захоронення ядерних відходів у Києві. Всі ці об’єкти не були законними військовими цілями з точки зору міжнародного гуманітарного права.

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Від ударів по цих об’єктах в першу чергу страждає цивільне населення. І розплачуватися за це будуть нинішні і майбутні покоління росіян.

При всіх потугах вашої пропаганди, яка заливає ваші мізки і серця, ви не представите мене, до 40 років жила в російськомовному Харкові з прізвищем Венедиктов, радикалкою.

А націоналісти ми всі. Від Керчі та Донецька до Львова, Ужгорода, Тернополя. Націоналісти це ті, хто любить свою батьківщину. І ми – на своїй землі, у своїй країні. І вас не звали. І нічого не зробили такого, що прийшов брудний російський танк.

Наша нація зшивається і міцніє. І ми переможемо, тому що у вас все одно немає шансів. Тому що за нами – правда.

Пан Путін! Зазвичай я не називаю прізвищ і шаную презумпцію невинності. Але не у вашому випадку. Ми доведемо в суді, що ви вбивця і головний військовий злочинець XXI століття. Це я вам заявляю офіційно. Як генеральна прокурорка суверенної держави Україна. Як можливий головний державний обвинувач у міжнародному суді.

Прийде час, і ви скажете це вам в очі в Гаазі.

Джерело: Ірина Венедиктова