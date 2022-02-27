Російські військові на аеродромі у Гостомелі знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 Мрія.

Про це повідомили в Укроборонпромі.

Україна вимагатиме, щоб Росія відновила літак за свої кошти.

Його відновлення коштуватиме більш як 3 млрд доларів і потребуватиме понад п’ять років. Україна докладе усіх зусиль, щоб ці роботи оплатила держава-агресор, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на момент вторгнення Ан-225 Мрія знаходилась на ремонті у аеропорту Гостомеля, тому не встигла вилетіти з України.

– Росія поцілила Мрію, як символ можливостей української авіації. Ан-225 Мрія – авіаційний гігант, на рахунку якого рекорди по перевезенню максимального комерційного вантажу та найдовшого і найважчого в історії авіації моновантажу, вантажопідйомності, – заявили в Укроборонпромі.

Генеральний директор ДК Укроборонпром Юрій Гусєв нагадав, що на заводі Антонов знаходиться фюзеляж ще однієї Мрії, який стоїть там вже доволі тривалий час.

За словами Гусєва, ми обов’язково добудуємо нашу нову Мрію.

Ан-225 важить майже 300 тонн, у довжину 84 м, у висоту – близько 20 м. Максимальне комерційне навантаження у судна – 250 тонн, що робить його світовим лідером. Таке повітряне судно існує лише в одному екземплярі.

Коли Мрія встановлювала рекорд, тоді довелося підняти п’ять танків на висоту понад 10 км.