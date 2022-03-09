РФ розкручує про Україну три лінії поширення фейків – Лещенко

Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко розповів про три магістральні лінії поширення дезінформації, яку взяла на озброєння пропагандистська машина Кремля.

За його словами, Росія намагається розіграти щонайменше три карти.

– Перша карта – це дискримінація за расовою ознакою, антисемітизм, расизм в Україні. Одним із проявів цього стала публікація на одному маловідомому сайті про те, що нібито українські євреї змушені тікати, зокрема із Житомира, через те, що відбувається напад на них, але не з боку держави-агресора, а місцевої української громади. Це абсолютний фейк. Спростування зробили голова єврейської громади міста та рабин, – сказав Лещенко.

Другий фейк, як зазначив Лещенко, стосується того, що Україна нібито розробляла ядерну програму і збиралася відновити ядерну зброю, і саме цим виправдовують захоплення наших атомних електростанцій.

Третій фейк, який поширюється в російських ЗМІ, про те, що нібито Україна розробляла біологічну зброю, і на нашій території існували спеціальні секретні лабораторії.

– У російської пропаганди є два джерела походження цих лабораторій. Одні називають Держдеп США, а інші – Пентагон. На жаль, цю брехню вже поширюють навіть офіційні особи російської дипломатичної служби. Ми вкотре наголошуємо – на території України ніколи не було американських лабораторій, – наголосив Лещенко.

Він додав, що ці фейки поширюються з однією метою – для виправдання війни з боку Росії, тому закликав весь світ дослухатися лише до правдивих джерел інформації.