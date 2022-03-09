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Факти / Україна

РФ розкручує про Україну три лінії поширення фейків – Лещенко

Валентина Летяк редакторка стрічки
Сергій Лещенко

Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко розповів про три магістральні лінії поширення дезінформації, яку взяла на озброєння пропагандистська машина Кремля.

За його словами, Росія намагається розіграти щонайменше три карти.

Перша карта – це дискримінація за расовою ознакою, антисемітизм, расизм в Україні. Одним із проявів цього стала публікація на одному маловідомому сайті про те, що нібито українські євреї змушені тікати, зокрема із Житомира, через те, що відбувається напад на них, але не з боку держави-агресора, а місцевої української громади. Це абсолютний фейк. Спростування зробили голова єврейської громади міста та рабин, – сказав Лещенко.

Другий фейк, як зазначив Лещенко, стосується того, що Україна нібито розробляла ядерну програму і збиралася відновити ядерну зброю, і саме цим виправдовують захоплення наших атомних електростанцій.

Третій фейк, який поширюється в російських ЗМІ, про те, що нібито Україна розробляла біологічну зброю, і на нашій території існували спеціальні секретні лабораторії.

– У російської пропаганди є два джерела походження цих лабораторій. Одні називають Держдеп США, а інші – Пентагон. На жаль, цю брехню вже поширюють навіть офіційні особи російської дипломатичної служби. Ми вкотре наголошуємо – на території України ніколи не було американських лабораторій, – наголосив Лещенко.

Він додав, що ці фейки поширюються з однією метою – для виправдання війни з боку Росії, тому закликав весь світ дослухатися лише до правдивих джерел інформації.

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Фото: Офіс президента

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