Російські загарбники планували зняти черговий фейковий сюжет про надання гуманітарної допомоги персоналу в Чорнобильській зоні відчуження.

В Держатомрегулюванні повідомили, що загарбники завезли гуманітарну допомогу в зону ЧАЕС для створення “картинки для ЗМІ”.

Персонал ЧАЕС категорично відмовився від такої “допомоги”. Тоді російські загарбники вирішили переодягнути своїх військових у форму концерну NOVARKA та зняли сюжет.

Як зазначили у пресслужбі НАЕК Енергоатом, персонал NOVARKA завершив свою роботу у зоні відчуження ще у вересні 2020 року.

Однак ті, хто дивитиметься цей “дивовижний” сюжет від російських ЗМІ – не перевірятиме достовірність інформації та не вдаватиметься до подробиць.

24 лютого, у день початку повномасштабної війни Росії проти України, росіяни під час спроби наступу на Київ встановили контроль над Чорнобильською зоною відчуження, взявши в заручники персонал.

Через недбальство вони, ймовірно, перейшли на заборонені ділянки або зачепили об’єкти із значним радіаційним забрудненням, внаслідок чого зазнають сильного опромінення.

Джерело: НАЕК Енергоатом