Йшли на кордон через поле: на Сумщині затримали майже 30 військових РФ

У Сумській області поліцейські спільно з представниками тероборони затримали 29 російських військовослужбовців.

Як повідомили у Нацполіції, це вдалося зробити завдяки небайдужим жителям Роменщини. Поблизу одного із сіл в полі вони помітили групу підозрілих осіб у військовій формі.

Затримані російські загарбники пояснили, що вони йшли за картою на кордон.

Наразі всіх затриманих передали до відповідних органів, де будуть з’ясовувати всі обставини, за яких вони потрапили на територію Роменського району.

У Нацполіції запевнили, що російські військові будуть відповідати за кожен вчинений злочин проти нашої країни та українського народу.

Це вже не перше затримання військових РФ в Україні. Нещодавно у Київській області прокурори взяли під варту 10 російських загарбників.

Також Офіс генерального прокурора вже повідомляв про затримання 28 російських військових у Миколаївській області. Вони брали участь у бойових діях проти ЗСУ 1 березня у місті Баштанка.

Російських військових затримали 1 та 2 березня поліцейські та представники територіальної оборони.