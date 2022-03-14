Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 19 день війни
Вбили Вбили
90 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Світ

Україна працює над отриманням частини заарештованих активів Росії – Марченко

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Сергій Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко під час інформаційного телемарафону у понеділок, 14 березня, повідомив, що Україна працює над отриманням частини заарештованих активів Росії.

– Не хотілося б зараз розкривати подробиці, але така робота ведеться. За санкціями ми теж приєдналися. Ми працюємо із провідними інвестиційними банками. Вже провідні банки, зокрема Goldman Sachs, Deutsche Bank, JPMorgan та інші банки, фактично припинили операції в Росії, вони виводяться з активів, і це є досить болісним для економіки-агресора, – розповів він.

Зазначимо, що йдеться про сотні мільярдів доларів, оскільки лише валютні резерви Центробанку РФ, які перебувають під арештом, становлять 300 млрд доларів.

Нагадаємо, Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення на територію України 24 лютого.

Читайте
Артобстріл житлового будинку в Києві та нові переговори: що відбувається на 19-ту добу війни в Україні

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка