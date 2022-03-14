Україна працює над отриманням частини заарештованих активів Росії – Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко під час інформаційного телемарафону у понеділок, 14 березня, повідомив, що Україна працює над отриманням частини заарештованих активів Росії.

– Не хотілося б зараз розкривати подробиці, але така робота ведеться. За санкціями ми теж приєдналися. Ми працюємо із провідними інвестиційними банками. Вже провідні банки, зокрема Goldman Sachs, Deutsche Bank, JPMorgan та інші банки, фактично припинили операції в Росії, вони виводяться з активів, і це є досить болісним для економіки-агресора, – розповів він.