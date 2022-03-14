Про війну, ядерну безпеку та Білорусь: Україна, Польща та Литва зробили заяву

У понеділок, 14 березня, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – зробили спільну заяву, в якій опублікували свої вимоги до Російської Федерації та Білорусі.

– Засуджуємо рішуче безпрецедентне, жорстоке, неспровоковане військове вторгнення Росії в Україну. Ми розглядаємо цю навмисну ​​атаку на суверенну, мирну та демократичну державу як грубе порушення основоположних принципів міжнародного права, – сказано у заяві.

Люблінський трикутник віддав честь жертвам війни, а також надзвичайним військовим зусиллям Збройних сил України та всьому українському народу, який захищає свою Батьківщину від варварського нападу РФ.

Україна, Польща та Литва наголосили, що вимагають від Кремля:

негайно припинити всі військові дії та беззастережно вивести всі сили та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів;

повернути всі війська та техніку, стягнуті до українських кордонів, зокрема в Білорусі, до місць їхньої постійної дислокації;

негайно та беззастережно скасувати рішення про статус окремих районів Донецької та Луганської областей України.

Люблінський трикутник засудив безрозбірне використання російської військової сили проти мирного населення України та цивільної інфраструктури, включаючи школи, лікарні та житлові будинки, що охороняються міжнародним гуманітарним правом.

Крім того, країни закликали міжнародне співтовариство продовжити нарощувати тиск на Росію, зокрема шляхом посилення жорсткої, послідовної та довготривалої санкційної політики, а також – всебічної практичної підтримки України, яка здійснює самооборону відповідно до ст. 51 Статуту ООН.

– Наголошуємо, що всі винні у скоєнні міжнародних злочинів при цьому вторгненні мають бути притягнуті до відповідальності. Висловлюємо рішучу підтримку рішень прокурора Міжнародного кримінального суду розпочати розслідування. Висловлюємо повну готовність надати необхідну допомогу у цьому питанні, – сказано у заяві.

Україна, Литва та Польща засудили безрозсудні та надзвичайно небезпечні атаки військ російських загарбників на атомні електростанції та об’єкти в Україні. Повідомляється, що такі атаки безпрецедентні для світової історії і ставлять увесь світ на межу ядерної катастрофи.

У зв’язку з цим країни Люблінського трикутника закликали МАГАТЕ та ООН забезпечити безпеку ядерних об’єктів в Україні, а також – гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення.

– Засуджуємо залучення Білорусі до цієї агресії проти України та закликаємо Мінськ дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань. Водночас, ми вважаємо, що майбутня демократична Білорусь має своє місце серед дружніх європейських народів і що Люблінський трикутник залишається відкритим для її представників, – сказано у декларації.

Росіянам та білорусам пропонують рішуче висловитися проти Кремля та Мінська, та вимагати від урядів припинити грубу військову агресію проти сусідньої України.

Литва та Польща наголосили, що Україна належить до європейської сім’ї, і їй слід запропонувати статус країни-кандидата після її заявки на вступ до Європейського Союзу, яку подав президент України Володимир Зеленський.

– Польща та Литва висловлюють спільну, тверду підтримку демократично обраним органам влади України та народу України, який взявся за зброю, щоб захистити суверенітет своєї країни та цінності всього вільного світу: свободу, демократію, повагу до основоположних прав людини, а також людську гідність. Ми висловлюємо нашу готовність продовжити надавати підтримку Україні, її уряду та її народу у цій екзистенційній боротьбі всіма можливими способами, зокрема економічно, шляхом надання військової техніки та гуманітарної допомоги, – повідомили представники цих країн.

Вони додали, що бачать Україну як державу-члена ЄС у найближчому майбутньому.