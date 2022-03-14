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Факти / Україна / Політика

Просякнуті українською кров’ю: Кулеба закликав світ припинити купівлю російської нафти та газу

Юлія Соколова редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав держави та міжнародні компанії припинити купівлю російської нафти, вугілля та газу.

Про це він заявив сьогодні під час онлайн-брифінгу. Кулеба наголосив, що російські енергоносії просякнуті кров’ю українців.

– Сьогодні російська нафта та газ, а також вугілля просякнуті українською кров’ю. Ми говоримо про це вголос: і за зачиненими дверима на переговорах, і публічно в західних ЗМІ. Кожен долар за них – це долар у військову машину РФ, яка вчиняє воєнні злочини, злочини проти людяності та зруйнувала європейську безпеку. Я хочу ще раз виголосити чітку вимогу, чіткий заклик України до компаній та урядів припинити купівлю російської нафти, вугілля та газу, – наголосив Кулеба.

Міністр нагадав, що Велика Британія, США та Канада вже відмовляються від нафти та вугілля з РФ.

За словами очільника МЗС, Київ зараз активно працює над тим, щоб від російських енергоносіїв також відмовлялися країни Євросоюзу.

– Тут у нас є найбільша проблема у вигляді Німеччини, для якої така відмова є надзвичайно складним рішенням. Але і з ними ми ведемо роботу та віримо, що зрештою нас почують, – додав Кулеба.

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Фото: УНІАН

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