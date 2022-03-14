Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав держави та міжнародні компанії припинити купівлю російської нафти, вугілля та газу.

Про це він заявив сьогодні під час онлайн-брифінгу. Кулеба наголосив, що російські енергоносії просякнуті кров’ю українців.

– Сьогодні російська нафта та газ, а також вугілля просякнуті українською кров’ю. Ми говоримо про це вголос: і за зачиненими дверима на переговорах, і публічно в західних ЗМІ. Кожен долар за них – це долар у військову машину РФ, яка вчиняє воєнні злочини, злочини проти людяності та зруйнувала європейську безпеку. Я хочу ще раз виголосити чітку вимогу, чіткий заклик України до компаній та урядів припинити купівлю російської нафти, вугілля та газу, – наголосив Кулеба.

Міністр нагадав, що Велика Британія, США та Канада вже відмовляються від нафти та вугілля з РФ.

За словами очільника МЗС, Київ зараз активно працює над тим, щоб від російських енергоносіїв також відмовлялися країни Євросоюзу.