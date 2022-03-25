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Для агресора розпочнеться пекло: українська розвідка готує партизанську боротьбу з РФ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Для агресора розпочнеться пекло: українська розвідка готує партизанську боротьбу з РФ

Розвідка України разом із мисливцями та лісниками готує потужну партизанську боротьбу у тилу російських окупантів. Вона розпочнеться навесні, щойно зазеленіють ліси.

Про це повідомив голова управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв’ю американському The Nation.

– Наші воїни, наші спецназівці, навіть наші мисливці почнуть полювання на ворога у лісах із гвинтівками. Я скажу, що незабаром настане весна, ліси зазеленіють і для агресора відкриється справжнє пекло, – розповів він.

Крім того, Буданов натякнув на те, що Головне управління розвідки посилено готує мережу партизанів у тилу російських окупантів для завдання точкових ударів.

Він порівняв це з партизанським рухом в Афганістані та у В’єтнамі.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена у грудні 2021 року вивчала можливості підтримки партизанського руху в Україні на випадок повномасштабного російського вторгнення.

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Джерело: The Nation

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