Відсьогодні, 4 квітня, з 8.30 Київський метрополітен відновлює сполучення через Південний міст. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
За його словами, “зеленою” гілкою поїзди метро будуть курсувати від станції Сирець до Видубичів, а також від станції Видубичі до Червоного хутора. Також працює пересадка на станціях Золоті ворота – Театральна.
На “червоній” лінії поїзди метро курсуватимуть від Шулявської до Театральної.
“Синя” лінія метро працюватиме від станції Героїв Дніпра до Теремків.
Без зупинки поїзди будуть їздити повз станції: Майдан Незалежності, Площа Льва Толстого, Палац спорту та Кловська.
Середній інтервал руху на лініях складає 1 год.
– Зверніть увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності, – наголошують у КМДА.
Для перевезень пасажирів метрополітен працюватиме до 19.00.
Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.
Нагадаємо, що на початку березня на станції метро у Києві виявили диверсантів.