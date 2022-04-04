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Факти / Україна

Київський метрополітен відновив сполучення через Південний міст

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Київський метрополітен відновив сполучення через Південний міст

Відсьогодні, 4 квітня, з 8.30 Київський метрополітен відновлює сполучення через Південний міст. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, “зеленою” гілкою поїзди метро будуть курсувати від станції Сирець до Видубичів, а також від станції Видубичі до Червоного хутора. Також працює пересадка на станціях Золоті ворота – Театральна.

На “червоній” лінії поїзди метро курсуватимуть від Шулявської до Театральної.

“Синя” лінія метро працюватиме від станції Героїв Дніпра до Теремків.

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Без зупинки поїзди будуть їздити повз станції: Майдан Незалежності, Площа Льва Толстого, Палац спорту та Кловська.

Середній інтервал руху на лініях складає 1 год.

– Зверніть увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності, – наголошують у КМДА.

Для перевезень пасажирів метрополітен працюватиме до 19.00.

Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.

Нагадаємо, що на початку березня на станції метро у Києві виявили диверсантів.

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Джерело: КМДА

Фото: Depositphotos

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