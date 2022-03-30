Київська Мадонна: фото жінки з дитиною у метро надихнуло художників по всьому світу

Жінка, яка з дитиною ховалася від рашистських бомб у київському метро, стала символом материнської незламності та сили. Світлина, на якій вона годує дитину, надихнула художників у всьому світі.

27-річна Тетяна згадує, їхати з Києва із тримісячною донькою вирішили того ж дня, коли російські війська почали бомбити столицю.

На потяг квитків не було, тож першу ніч довелося спати вдома в коридорі. На другу – з чоловіком, дитиною та собакою рушили в укриття – до найближчої станції метро. Там було холодно, але вже не страшно, що щось прилетить згори.

– У нас була ковдра – ми її просто на підлогу постелили і так на підлозі я і сиділа. Дитина проснулася, поки ми були в дорозі. Я якраз сіла її годувати.

Поруч саме працювали журналісти угорського видання Telex. 50–річний Андраш Фьольдеш зробив ту саму світлину Тетяни з немовлям.

Знімок вмить розлетівся соцмережами і 30-річна дніпровська художниця Марина зробила з нього ілюстрацію.

Того дня Марина до пізньої ночі створювала картину на планшеті. А коли запостила – познайомилася і з автором фото, і з самими його героїнями. Каже, ілюстрацію опублікував навіть консультант ватиканського секретаріату у справах комунікацій Джеймс Мартін.

Цю ілюстрацію та ще кілька десятків на тему війни Марина виставила на спеціальну міжнародну платформу. Зароблені кошти передає на потреби ЗСУ.

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