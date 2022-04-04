С сегодняшнего дня, 4 апреля, с 8.30 Киевский метрополитен возобновляет сообщение через Южный мост. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, “зеленой” веткой поезда метро будут курсировать от станции Сырец до Выдубичей, а также от станции Выдубичи до Красного хутора. Также работает пересадка на станциях Золотые ворота – Театральная.

На “красной” линии поезда метро будут курсировать от Шулявской до Театральной.

“Синяя” линия метро будет работать от станции Героев Днепра до Теремков.

Без остановки поезда будут ездить мимо станции: Майдан Независимости, Площадь Льва Толстого, Дворец спорта и Кловская.

Средний интервал движения на линиях составляет 1 час.

— Обратите внимание, что график работы может оперативно меняться по необходимости, — отмечают в КГГА.

Для перевозки пассажиров метрополитен будет работать до 19.00.

Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей в качестве укрытия.

Напомним, что в начале марта на станции метро в Киеве обнаружили диверсантов.