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Факти / Світ / Росія

РФ хоче швидкої перемоги до 9 травня, через що може почати робити помилки – чиновники ЄС

Ілля Нежигай редактор стрічки
РФ хоче швидкої перемоги до 9 травня, через що може почати робити помилки – чиновники ЄС

Росія прагне здобути хоч якоїсь перемоги у війні з Україною до 9 травня, однак через поспіх вони можуть почати робити великі військові помилки.

Про це у коментарі CNN повідомили неназвані європейські чиновники.

За словами двох європейських політиків, російське керівництво зазнає “самонав’язаного тиску”, щоб здобути будь-яку перемогу до 9 травня, оскільки цього дня в Росії святкують День перемоги у Другій світовій війні.

Традиційно Росія відзначає це свято військовим парадом на Червоній площі та промовою президента Володимира Путіна. До свята залишився місяць, і чиновники кажуть, що Росія перегруповує свої сили та перекидає їх на південний схід України – що є набагато більш обмеженою метою, ніж захоплення великих територій нашої країни – з метою досягнення свого роду регіональної перемоги.

– Консолідація та спроба хоча б про щось говорити явно в їхніх інтересах, – сказав один із чиновників.

Він зазначив, що брак часу може призвести до помилок російських військ, які ускладнюються матеріально-технічними проблемами та проблемами морального духу, з якими вони вже стикаються.

Другий європейський чиновник сказав, що політичні терміни війни можуть призвести до “військової катастрофи як наслідку”.

Але це також може призвести до того, що російські війська зроблять ще більше звірств, сказав перший чиновник.

– Сморід від цих військових злочинів висітиме над російськими збройними силами протягом багатьох років, – сказав чиновник.

Раніше Кремль змінив російське командування у Південному військовому окрузі РФ, яке відповідає за вторгнення в Україну. Ротація кадрів відбулася через погану координацію сил на різних напрямках.

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