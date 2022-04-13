Пентагон скликає виробників зброї, щоб визначити спроможність підтримувати Україну у тривалій війні

Пентагон має намір скликати у середу зустріч своїх провідних виробників зброї, щоб обговорити здатність галузі підтримати Україну у затяжній війні з Росією.

Закрите обговорення включатиме пропозиції щодо прискорення виробництва існуючих систем та розробки нових систем, які мають вирішальне значення для допомоги Міністерству оборони Україні та союзникам, сказав представник Міністерства оборони США.

На зустрічі, про яку вперше повідомило агентство Reuters, зберуться вісім найбільших оборонних підрядників, зокрема General Dynamics, Lockheed Martin та інші.

– Це частина нашого постійного та частого діалогу з галузевими партнерами, спрямованого на забезпечення сталої виробничої бази, яка відповідає потребам департаменту, – сказав чиновник.

Зустріч між оборонними підрядниками та Пентагоном була організована лише кілька днів тому, за словами представника оборонної промисловості, безпосередньо знайомого із домовленостями. Чиновник сказав, що підрядникам повідомили, що основна увага на зустрічі приділяється здібностям галузі підтримати Україну, якщо війна триватиме кілька років.

Сенс речей, за словами чиновника, полягає в тому, що США припускають, що це буде багаторічна робота за сценарієм, за якого, як мінімум, Україна не зможе безпечно виробляти зброю у своїй країні.

Але на зустрічі, за словами чиновника, підрядники, ймовірно, розкажуть про серйозні проблеми, з якими все ще стикається оборонне виробництво в США, включаючи поточні та серйозні проблеми з ланцюжком поставок та нестачу доступної робочої сили.

Все це продовжує обмежувати оборонні виробничі потужності прямо зараз і може посилитися, оскільки збільшення видатків на оборону у бюджеті та контракти України змагаються за виробничі потужності, сказав чиновник.

Проблема потужностей також впливає на виробництво критично важливих боєприпасів, хоча більшість виробляється на об’єктах, що належать державним підрядникам.