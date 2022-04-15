Укрзалізниця відновлює залізничне сполучення з Черніговом та областю

З 16 квітня Укрзалізниця відновлює залізничне сполучення з Черніговом та декількома населеними пунктами в області.

До обласного центру прямуватиме регіональний дизель-поїзд № 894/893. Він вирушатиме з Чернігова о 07:00 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський об 11:06. Назад потяг відправлятиметься о 15:18 та прибуватиме до Чернігова о 19:20.

Дизель-поїзд робитиме зупинки на станціях Муравійка, Ім. Бориса Олійника, Вересоч, Вертіївка, Ніжин, Носівка, Кобижчі, Бобровиця, Заворичі, Бобрик, Бровари, Дарниця, Видубичі, Київ-Деміївський та Протасів Яр.

На маршруті спочатку курсуватимуть дизель-потяги польського виробника Pesa, а пізніше – сучасні пасажирські вагони на локомотивній тязі.

Укрзалізниця також відновлює з 16 квітня рух приміських потягів Дарниця — Ніжин. Перший потяг з Ніжина вирушатиме о 06:00 та прибуватиме на залізничну станцію Дарниця (Київ) о 08:45. Наступний потяг їхатиме з Ніжина о 12:15 та прибуватиме до Києва о 15:00.

Назад потяги вирушатимуть з Дарниці о 09:00 та 17:17, прибуватимуть до Ніжина об 11:45 та 20:00 відповідно.

Також з 12 квітня було відновлено рух потягів Терещенська — Шостка, Конотоп — Шостка, Конотоп — Ворожба, Конотоп — Бахмач, Хутір Михайлівський — Конотоп та Терещенська — Конотоп.