Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 56 день війни
Вбили Вбили
205 дітей
Поранили Поранили
>373 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 072 дорослих
Факти / Україна

РФ обстріляла два населені пункти в Дніпропетровській області

Тетяна Забожко редакторка стрічки
РСЗВ Торнадо-С_РФ

Російські загарбники обстріляли із систем залпового вогню два населені пункти в Дніпропетровській області.

Про це повідомив очільник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

По місту Зеленодольськ військові РФ відкрили вогонь близько 21.30, а трохи пізніше – і по селу Велика Костромка.

Нині там є проблеми з енергозабезпеченням.

– Працюють Збройні сили, рятувальники. Наслідки уточнюються, – додав очільник ОВА.

Нині ворога на території Криворізького району та Дніпропетровської області немає.

Далекий периметр оборони на південному напрямку проходить усередині Херсонської області.

Однак обстріли звільнених сіл Херсонської області, а також міста Зеленодольськ Криворізького району не припиняються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 57-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Вілкул

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка