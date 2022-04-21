РФ обстріляла два населені пункти в Дніпропетровській області

Російські загарбники обстріляли із систем залпового вогню два населені пункти в Дніпропетровській області.

Про це повідомив очільник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

По місту Зеленодольськ військові РФ відкрили вогонь близько 21.30, а трохи пізніше – і по селу Велика Костромка.

Нині там є проблеми з енергозабезпеченням.

– Працюють Збройні сили, рятувальники. Наслідки уточнюються, – додав очільник ОВА.

Нині ворога на території Криворізького району та Дніпропетровської області немає.

Далекий периметр оборони на південному напрямку проходить усередині Херсонської області.

Однак обстріли звільнених сіл Херсонської області, а також міста Зеленодольськ Криворізького району не припиняються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 57-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Олександр Вілкул