РФ обстріляла два населені пункти в Дніпропетровській області

Російські загарбники обстріляли із систем залпового вогню два населені пункти в Дніпропетровській області.
Про це повідомив очільник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.
По місту Зеленодольськ військові РФ відкрили вогонь близько 21.30, а трохи пізніше – і по селу Велика Костромка.
Нині там є проблеми з енергозабезпеченням.
– Працюють Збройні сили, рятувальники. Наслідки уточнюються, – додав очільник ОВА.
Нині ворога на території Криворізького району та Дніпропетровської області немає.
Далекий периметр оборони на південному напрямку проходить усередині Херсонської області.
Однак обстріли звільнених сіл Херсонської області, а також міста Зеленодольськ Криворізького району не припиняються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 57-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Олександр Вілкул