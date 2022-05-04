Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що зв’язок із українськими військовими, які захищають завод Азовсталь і мирних жителів, що ховаються там, зник. Про це він сказав у середу, 4 травня, під час телемарафону.

– На жаль, сьогодні з хлопцями зник зв’язок. Немає зв’язку, щоб зрозуміти, що там відбувається, у безпеці вони чи ні. Вчора зв’язок ще був. Ми молимося за наших героїчних хлопців та вдячні їм за той подвиг, який вони вже сьогодні зробили для всієї нашої країни. Вони стримали ворога і дали нам більше часу на підготовку, – зазначив мер.

Бойченко додав, що на території Азовсталі залишаються сотні мирних жителів та 30 дітей, які чекають на евакуацію та порятунок. Ще близько 100 тис. маріупольців залишаються у самому місті й також сподіваються, що їх звільнять чи вивезуть на підконтрольні території.

– Сьогодні точаться складні бої на території нашої фортеці Азовсталь. Наші хоробрі хлопці захищають цю фортецю, але їм дуже складно, адже по цій фортеці працюють із важкої артилерії, танків, авіації, кораблів, – наголосив він.

Тим часом, видання Українська правда з посиланням на свої джерела заявило, що російські агресори зуміли прорватися на Азовсталь і на території заводу йдуть важкі бої. Саме тому, як повідомляють журналісти, із захисниками зник зв’язок.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел поки що немає, Факти ICTV стежать за ситуацією та оновлять дані, щойно вони з’являться.

Фото: Скріншот із відео