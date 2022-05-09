США припиняють дію 232 мит на сталь з України на рік

Адміністрація Байдена вирішила призупинити дію 232 мит на українську сталь на рік. Про це у понеділок, 9 травня, повідомив американський Мінторг.

– Сьогодні міністр торгівлі США Джина Раймондо повідомила, що тимчасово, на рік, призупинить дію 232 мит на сталь із України, – йдеться у повідомленні міністерства.

Крім того, зазначається, що ці заходи повинні дозволити “підтримати одну із ключових українських сфер промисловості”.

Мінторг США наголосив, що металургійні заводи відіграють дуже важливу роль як під час війни, так і після неї – при відновленні країни.

Крім того, у повідомленні йдеться, що кожне 13-те добре оплачуване місце в Україні створене в металургії.

Повідомляється, що деякі металургійні заводи в Україні, незважаючи на військові дії, відновлюють виробництво, а також надають притулок та їжу для працівників.

– Низка найбільших металургійних громад України найсильніше постраждала від путінського варварства, а металургійний завод у Маріуполі став стійким символом відданості України опору російської агресії, – сказано у заяві.

Мінторг США додав, що металурги є одними із найвитриваліших у світі, чи “живуть вони в Янгстауні, чи в Маріуполі”.

Зараз дивляться

– Ми не можемо просто захоплюватися витривалістю та духом українського народу – ми маємо їх підтримати, та підтримати одну із найважливіших галузей для економічного добробуту України. Щоб металургійні заводи продовжували економічно забезпечувати український народ, вони мають можливість експортувати сталь, – заявила міністр торгівлі США Джина Раймондо.

Тим часом міністр економіки України Юлія Свириденко пояснила, що йдеться про зупинення дії 25% мит, запроваджених адміністрацією Трампа 2018 року.

– Скасування цих мит буде поворотним моментом у торговельних відносинах між Україною та США, – заявила українська чиновниця у себе у Facebook.

Раніше Європейська комісія також оголосила про плани скасувати всі імпортні мита на український експорт до ЄС на один рік, а також про рішення тимчасово скасувати всі антидемпінгові заходи проти української сталі.

– Ще ніколи ЄС не запроваджував таких заходів щодо лібералізації торгівлі, безпрецедентні за масштабом: надання Україні нульового тарифу, нульових вимог щодо квоти доступу до ринку ЄС, – зазначав віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Повідомлялося, що заходи стосуватимуться як промислових, так і сільськогосподарських товарів.