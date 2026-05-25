В Україні деякі категорії громадян мають право на відстрочку або зовсім не можуть бути мобілізовані під час воєнного стану.

Чи підлягає мобілізації людина, якщо її було виключено з військового обліку — читайте коментар експерта в матеріалі Фактів ICTV.

Чи можуть мобілізувати, якщо знято з військового обліку

Лідія Карплюк, партнерка Grain Law Firm, прокоментувала, що зняття з військового обліку та виключення з військового обліку — це різні поняття.

Зараз дивляться

— Раніше, за результатами медичного огляду, військовозобов’язаного могли визнати непридатним до військової служби зі зняттям з військового обліку, однак це не означало повне припинення військового обов’язку і передбачало можливість повторних проходжень ВЛК.

На сьогодні зняття з військового обліку – це виключно тимчасовий статус до моменту взяття на облік, — зазначає експерт.

Коли призовників можуть зняти з військового обліку

Експерт зазначила, що зняттю з військового обліку військовозобов’язаних підлягають громадяни, які:

вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України й стали на військовий облік за новим місцем проживання;

призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

зараховані до військового оперативного резерву.

А також в інших випадках, зокрема, за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.

Чи можуть мобілізувати виключеного з військового обліку

Лідія Карплюк прокоментувала, що підставами для виключення з військового обліку є:

смерть або визнання в установленому законом порядку безвісно відсутнім або оголошення померлим;

припинення громадянства України;

визнання непридатним до військової служби;

досягнення граничного віку перебування в запасі.

Тому так, військовозобовʼязаного, який знятий з обліку, можуть мобілізувати, якщо у нього немає підстав для відстрочки й він придатний до військової служби за станом здоров’я, — каже експерт.

Івіна Марина Юріївна, адвокат АО GRACERS, зазначає, що виключенню з військового обліку підлягають громадяни України, які досягли граничного віку перебування в запасі (для рядових — 60 років, для офіцерів — до 65 років, залежно від звання). Якщо людина була знята з військового обліку через тимчасові обставини, то її можуть повторно взяти на облік та мобілізувати.

Отже, якщо військовозобов’язаний повністю виключений з військового обліку, за законними підставами, наприклад, за станом здоров’я або віком, тоді він не підлягає мобілізації. Якщо ж зняття з обліку сталося через адміністративні чи інші причини (перегляд ВЛК, помилкове або незаконне зняття з обліку тощо), тоді військовозобов’язаного можуть повторно взяти на облік та мобілізувати, — каже Івіна Марина.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.