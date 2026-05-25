Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибуде з візитом до Литви у вівторок, 26 травня, на тлі серії інцидентів із дронами, які змусили країни Балтії порушити питання безпеки свого повітряного простору.

Про це пише POLITICO з посиланням на трьох чиновників.

Візит Урсули фон дер Ляєн до Литви: що відомо

Під час візиту вона планує зустрітися з лідерами Литви та інших балтійських держав для координації спільної відповіді на загрози.

До поїздки також долучиться єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

Як зазначає видання, інциденти з дронами в регіоні останнім часом почастішали, зокрема фіксувалися випадки в Литві, Латвії та Естонії, що призвело до посилення заходів повітряної безпеки НАТО.

У Єврокомісії наголошують, що візит має на меті демонстрацію солідарності з країнами Балтії та посилення спільних оборонних можливостей ЄС через фінансові та планувальні механізми.

Країни Балтії заявляють, що Росія та Білорусь несуть відповідальність за інциденти з дронами та намагаються використати ситуацію для дестабілізації регіону.

У Брюсселі ж підкреслюють, що ЄС відповість на загрози єдністю та посиленням оборонної співпраці.

Нагадаємо, 18 травня у Литві почали розслідувати падіння безпілотника у районі Утени.

Напередодні місцеві служби виявили уламки дрона, який упав у полі за межами населеного пункту.

Район падіння було оточено, а пошукові роботи з відновлення всіх фрагментів продовжили спецслужби та сапери.

За попередніми даними, розглядається версія, що апарат міг бути українським безпілотником, який збився з маршруту через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби.

Водночас слідчі підкреслюють, що остаточні висновки можливі лише після аналізу всіх знайдених уламків і технічної експертизи.

У Литві наголошують, що ключовим завданням розслідування є встановлення типу дрона, його маршруту та причин появи в повітряному просторі країни.

Подібні інциденти в регіоні останнім часом почастішали, що підсилює занепокоєння щодо безпеки повітряного простору країн Балтії.

Зокрема, 17 травня у п’яти районах Латвії оголошували повітряну загрозу через безпілотник, який порушив повітряний простір країни.

Повітряну небезпеку того ранку фіксували у Краславському, Лудзенському та Резекненському районах, а згодом — в Алуксненському та Балвському краях.

У Національних збройних силах підтвердили факт порушення кордону безпілотником і зазначили, що для реагування на інцидент залучалися винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.

Під час інциденту мешканців регіонів закликали залишатися в укриттях, дотримуватися правила двох стін, зачиняти вікна та двері, а у разі виявлення підозрілих об’єктів — повідомляти екстрені служби.

Латвійська сторона тоді наголосила, що разом із союзниками по НАТО постійно контролює повітряний простір і посилює систему протиповітряної оборони на східному напрямку.

У країні також нагадали, що подібні інциденти вже фіксувалися раніше, зокрема на початку травня, коли дрон впав поблизу нафтосховища в районі Резекне.

