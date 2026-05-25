Близько 12:00 пролунав вибух у Дергачах на Харківщині. Російські окупанти завдали ракетного удару по місту.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ракетний удар по Дергачах 25 травня

— У Дергачах чутно вибух. Є загроза повторних ударів. Будь ласка, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги, — повідомив голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

О 12:26 Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ракетного удару по Дергачах загинув чоловік. Ще двоє людей дістали поранення: 57-річний чоловік і 39-річна жінка. Їм надають необхідну медичну допомогу.

О 12:35 стало відомо про ще двох постраждалих. Станом на 12:40 — вже шестеро постраждалих.

На місці ракетного удару працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, що сьогодні зранку пролунали вибухи в Павлограді Дніпропетровської області. Зафіксовано влучання в житлову багатоповерхівку. За даними місцевої влади, щонайменше 10 людей постраждали, серед них – 6-річний хлопчик. Дитина лікуватиметься амбулаторно.

Четверо постраждалих госпіталізовані. Двоє чоловіків і одна жінка у важкому стані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 552-гу добу.

