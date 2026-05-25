Умєров і Фідан провели переговори в Анкарі: одна з головних тем — полонені
- Рустем Умєров зустрівся з Хаканом Фіданом в Анкарі.
- Однією з головних тем стало повернення українських полонених.
Секретар РНБО України Рустем Умєров під час зустрічі з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом в Анкарі обговорив повернення українських військовополонених та цивільних, яких незаконно утримує Росія.
Про це Рустем Умєров повідомив у Telegram.
За словами Умєрова, під час переговорів в Анкарі сторони обговорили безпекову ситуацію та подальшу координацію дій у відповідь на спільні виклики.
Окрему увагу приділили розвитку спільних ініціатив у сфері регіональної безпеки та перспективам практичної взаємодії між Україною і Туреччиною.
Ще одним важливим напрямком розмови стали гуманітарні питання.
— Повернення українських військовополонених і цивільних громадян, яких незаконно утримує Росія, залишається одним із ключових пріоритетів України, — наголосив Умєров.
Секретар також зазначив, що Туреччина продовжує відігравати важливу роль у питаннях безпеки та стабільності.
Умєров подякував Туреччині та Хакану Фідану за підтримку України та конструктивну взаємодію.
Нагадаємо, що 15 травня Україна та Росія провели обмін полоненими, у межах якого додому повернулися 205 українських захисників. Це став перший етап обміну у форматі 1000 на 1000.
За словами президента Володимира Зеленського, серед звільнених були військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії та Державної прикордонної служби.
Більшість повернутих перебували у російському полоні ще з 2022 року. Вони боронили Маріуполь та Азовсталь, а також воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках.
