20 грудня оголосили підозру Петру Порошенку – п’ятому президенту України, лідеру і народному депутату від партії Європейська солідарність.

У чому його звинувачують і що відомо про справу – читайте у матеріалі.

Підозра у держзраді

У Державному бюро розслідувань пояснили: Петра Порошенка підозрюють у тому, що він, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій “ЛНР” та “ДНР”.

Водночас в СБУ уточнили, що підозру Порошенку оголосили у вчиненні злочинів, передбачених такими статтями Кримінального кодексу:

111 – державна зрада;

частиною 1 статті 258-3 – сприяння діяльності терористичних організацій.

Слідство вважає, що Петро Порошенко своїми діями поставив Україну в енергетичну залежність від Росії та підконтрольних їй ватажків псевдореспублік, так званих ДНР та ЛНР.

Як повідомили слідчі, в основу підозри лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи та інші докази.

– У своїй сукупності вони свідчать, що Петро Порошенко, перебуваючи на посаді президента, використав надані йому повноваження та інструменти впливу, щоб контракти з ПАР на постачання вугілля були розірвані. А потім на вимогу представників РФ організував підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з непідконтрольних територій, – повідомив начальник управління Головного слідчого управління СБУ Анатолій Буліч.

Слідство переконане, що такі дії допомогли Росії і терористичним організаціям у підривній діяльності проти України. Це вважається однією з форм державної зради.

Що кажуть адвокати Порошенка

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що оголошення підозри – незаконне і не має жодних правових підстав. Він також звернув увагу на те, що підозру підписувала не генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яка екстрено пішла сьогодні у відпустку, а її заступник Симоненко.

– У нас є копія. Це повідомлення про підозру за статтями, що передбачають держзраду та сприяння терористичній організації, на адресу п’ятого президента Петра Порошенка. Але абсолютно незаконну. Вона матиме найсерйозніші наслідки для того, хто її підписав, і для того, хто намагається її реалізувати, – наголосив адвокат.

Де зараз перебуває сам Порошенко

Лідер партії Європейська солідарність наразі перебуває за кордоном. 18 грудня він полетів до Туреччини, де зустрівся із Вселенським патріархом Варфоломієм.

А 20-22 грудня Петро Порошенко на запрошення керівництва Сенату Республіки Польща візьме участь у міжнародній конференції Росія – Україна – НАТО: ескалація напруженості на східному фланзі. Також у нього заплановані двосторонні зустрічі.

У Європейській солідарності запевнили, що Петро Порошенко повернеться в Україну, але згідно зі своїм графіком.

Хто ще фігурує у “вугільній справі”

У Державному бюро розслідувань повідомили, що у вересні-листопаді цього року в межах цього ж відкритого кримінального провадження вже повідомили про підозру одному із чинних народних депутатів та колишньому міністру енергетики.

Йдеться про Віктора Медведчука, народного депутата із фракції Опозиційна платформа – За життя, та Володимира Демчишина, який був міністром енергетики та вугільної промисловості протягом 2014-2016 років.

У ДБР зазначили, що вони підозрюються у закупівлі за державні кошти в ОРДЛО вугілля. На думку слідства, те, що фігуранти справи поставили енергетичну сферу України у залежність від Росії та терористичних організацій, підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках і надало РФ більш широкі можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України.

8 грудня суд дав дозвіл на затримання екс-міністра Демчишина і його тримання під вартою. Підозру йому надсилали трьома способами, ще чотири рази його викликали на допит у ДБР, однак він не з’явився.

За даними прикордонників, станом на кінець листопада Володимир Демчишин перебував за межами України.

А от Віктору Медведчуку ще у травні цього року вручили першу підозру у державній зраді та розграбуванні національних цінностей в окупованому Криму. У межах цієї справи він перебуватиме під особистим зобов’язанням до 31 грудня.

Але вже на початку жовтня слідчі заявили про нову кримінальну справу проти Медведчука, яка стосується незаконного постачання вугілля з ОРДЛО. Йому повідомили про підозру у державній зраді та сприянні терористичній діяльності. За другою справою нардеп залишається під домашнім арештом.

Яке покарання загрожує фігурантам справи

Як повідомили у ДБР, наразі так звану вугільну справу розслідують в межах кількох статей Кримінального кодексу:

частин 1 та 3 ст. 258-5 – фінансування тероризму;

частини 1 статті 111 – державна зрада;

частини 1 статті 258-3 – сприяння діяльності терористичної організації.

Вищезазначені статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

Фото: Європейська солідарність