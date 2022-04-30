Сміливий та рішучий спротив громадян України може зруйнувати план Кремля зі створення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області так званої Херсонської народної республіки (“ХНР”).

Про це поінформували в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Як пояснив представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, господарю Кремля Володимиру Путіну потрібно до 9 травня продемонструвати населенню РФ хоч якийсь “успіх” у війні проти України.

А оскільки реального успіху немає, то псевдореферендум на Херсонщині хочуть подати як одну з “перемог” російських окупантів.

– Він (Путін, – Ред.) усе буде робити для того, щоб будь-якими методами провести референдум та сказати, що “народ Херсонщини” проголосив “Херсонську народну республіку” і хоче увійти до складу Росії. Це буде подаватися як одна із перемог російських окупаційних військ на території України. Наступними кроками можуть бути Запорізька, Одеська (“народні республіки”, – Ред.)… Це стратегія Путіна, яку він намагається реалізувати на території незалежних держав колишнього Радянського Союзу, – наголосив Скібіцький.

Він уточнив, що тактика країни-агресора на тимчасово захоплених територіях України полягає у встановленні за допомогою силових структур жорсткого контролю. А на посади в органах місцевої влади зазвичай призначають маріонеток РФ, які слухняно виконуватимуть усі вказівки Кремля.

Водночас Скібіцький зазначив, що спротив та активна позиція українців можуть зірвати проведення псевдореферендуму та плани російських загарбників зі створення “ХНР”.

Related video

Про плани РФ зі створення на території Херсонської області чергової псевдореспубліки Генеральний штаб ЗСУ повідомляв ще наприкінці березня.

На початку квітня стало відомо, що в типографії в окупованій Новій Каховці російські загарбники почали друкувати агітаційні матеріали для псевдореферендуму. Спершу окупанти планували провести “референдум” на початку травня, згодом переносили його на кінець квітня.

25 квітня російські окупанти захопили будівлю Херсонської міської ради та зняли українські стяги з неї.

28 квітня міський голова Херсона Ігор Колихаєв зазначив, що не бачить передумов для проведення “референдуму”. На його думку, російські загарбники, ймовірно, захочуть “приєднати” Херсонщину до Криму.

Джерело: ГУР Міноборони України

Фото: ГУР Міноборони України