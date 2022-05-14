Окупанти планують до кінця травня провести перепис населення на Херсонщині – Денісова

Російські окупанти планують провести перепис населення на Херсонщині, так само, як це було в тимчасово окупованому Криму у 2014 році.

Про це повідомила в Телеграм-каналі уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Жителі Генічеського району почали отримувати повідомлення із закликом звернутися до сільської ради із документами.

При собі жителі району повинні мати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, пенсійне посвідчення, посвідчення особи з інвалідністю.

В оголошеннях вказується, що це стосуватиметься лише тих, хто має місцеву прописку.

Окупанти планують почати перепис у понеділок 16 травня і завершити до кінця травня.

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– Враховуючи те, що ідея з референдумом на Херсонщині провалилася, російські окупанти розглядають різні варіанти щодо статусу тимчасово окупованих територій, зокрема і створення так званого кримського федерального округу, – йдеться у повідомленні Денісової.

Денісова також додала, що відповідно до Гаазької конвенції 1907 року, четвертої Женевської конвенції 1949 року, Додаткового протоколу 1 до Женевської конвенції 1977 року окупаційна держава не набирає суверенітету над окупованою територією і повинна дотримуватись законодавства, діючого на такій території.