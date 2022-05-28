Май, 28 в 9:42

За сутки российские войска потеряли во время боевых действий на территории Украины еще около 250 солдат личного состава, 8 танков и самолет.

Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Кроме того, украинские военные уничтожили еще 4 вражеских вертолета и 12 боевых бронированных машин.

Сейчас смотрят

Общие боевые потери врага в полномасштабной войне в Украине с 24 февраля по 28 мая ориентировочно составили:

• личного состава – около 30 тыс. человек (за сутки ликвидировано еще около 250 человек);

• танков – 1 330 (+8 за сутки);

• боевых бронированных машин – 3 258 (+12 за сутки);

• артиллерийских систем – 628 (+5 за сутки);

• РСЗО (реактивных систем залпового огня) – 203 (+2 за сутки);

• средств ПВО – 93 единицы;

• самолетов – 207 (+1 за сутки);

• вертолетов – 174 (+4 за сутки);

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 503;

• крылатых ракет – 116 (+1 за сутки);

• кораблей/катеров – 13 единиц;

• автомобильной техники и автоцистерн – 2 226 единиц;

• специальной техники – 48 единиц.

Наибольшие потери враг за прошедшие сутки понес на Авдеевском и Криворожском направлении.

По данным Генерального штаба ВСУ, войска РФ пытаются закрепиться в районе Лимана Донецкой области.

За прошедшие сутки российские захватчики при поддержке артиллерии пытались идти на штурм в районах Северодонецка, Осколоновки и Тошковки на Северодонецком направлении. Однако, не добившись успеха, им пришлось отойти на ранее занятые позиции.

Как проинформировал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, оккупанты отступили в районе Северодонецка из-за значительных потерь.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Фото: Генеральный штаб ВСУ