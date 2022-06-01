Росіяни контролюють Сєвєродонецьк на 70% – Гайдай

Червень, 01 в 12:38

Російські військові станом на 1 червня контролюють Сєвєродонецьк Луганської області на 70%, але повністю місто не захопили.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Керівник ОВА наголошує: Україна місто не здає. Нині в області тривають бої за кожен населений пункт.

Зараз дивляться

– Українські військові відходять на підготовлені позиції. Ми з ними постійно на зв’язку. Усі мотивовані, стоять на місцях. Усе гаразд, – запевнив Сергій Гайдай.

За словами очільника області, якщо протягом двох-трьох днів росіяни зможуть взяти під контроль увесь Сєвєродонецьк, то почнуть там встановлювати артилерію й міномети.

І тоді сусідній Лисичанськ окупанти розстрілюватимуть більш потужно.

Останній населений пункт, додає Сергій Гайдай, має кращу стратегічну позицію, бо розташований вище Сєвєродонецька.

Станом на 1 червня Лисичанськ повністю перебуває під контролем України, але під обстрілом із крупнокаліберної зброї, реактивних систем залпового вогню та авіації.

– Поки ми готуємось обороняти підконтрольні Україні території, зупиняти ворога та займатися деокупацією. Звичайно, техніка надходить не в тих обсягах, яких хотілося б. Але постачати на фронт одну чи дві батареї гаубиць немає сенсу. Треба підготуватись, щоб нормально зупинити ворога, а потім відкидати його з наших територій, – пояснює Сергій Гайдай.

Нагадаємо, що 1 червня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські військові почали закріплюватися в центрі Сєвєродонецька.

Окремі ворожі підрозділи досягли успіху після штурмових дій у північних, південних та східних районах міста.

Водночас експерти Інституту вивчення війни зазначають, що зосередженість Росії на захопленні Сєвєродонецька та Донбасу загалом робить вразливими її позиції в життєво важливій для України Херсонській області, де тривають контрнаступи ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 98-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.