Июнь, 01 в 12:38

Российские военные по состоянию на 1 июня контролируют Северодонецк Луганской области на 70%, но полностью город не захватили.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Руководитель ОВА отмечает: Украина город не сдает. В настоящее время в области продолжаются бои за каждый населенный пункт.

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– Украинские военные отходят на подготовленные позиции. Мы с ними постоянно на связи. Все мотивированы, стоят на местах. Все хорошо, – заверил Сергей Гайдай.

По словам главы области, если в течение двух-трех дней россияне смогут взять под контроль весь Северодонецк, то начнут там устанавливать артиллерию и минометы.

И тогда соседний Лисичанск оккупанты будут расстреливать более мощно.

Последний населенный пункт, добавляет Сергей Гайдай, имеет лучшую стратегическую позицию, потому что расположен выше Северодонецка.

По состоянию на 1 июня Лисичанск полностью находится под контролем Украины, но под обстрелом из крупнокалиберного оружия, реактивных систем залпового огня и авиации.

– Пока мы готовимся защищать подконтрольные Украине территории, останавливать врага и заниматься деоккупацией. Конечно, техника поступает не в тех объемах, которых хотелось бы. Но поставлять на фронт одну или две батареи гаубиц нет смысла. Надо подготовиться, чтобы нормально остановить врага, а затем отбрасывать его с наших территорий, – объясняет Гайдай.

Напомним, что 1 июня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что российские военные начали закрепляться в центре Северодонецка.

Отдельные вражеские подразделения преуспели после штурмовых действий в северных, южных и восточных районах города.

В то же время эксперты Института изучения войны отмечают, что сосредоточенность России на захвате Северодонецка и Донбасса в целом делает уязвимыми ее позиции в жизненно важной для Украины Херсонской области, где продолжаются контрнаступления ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 98-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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