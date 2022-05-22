Повна русифікація: РФ хоче перевести навчання у школах Маріуполя на свої стандарти

Травень, 22 в 18:35

Окупанти планують з 1 вересня повністю русифікувати навчання у школах Маріуполя. В рамках так званої адаптації до російської програми йдеться про викладання лише трьох предметів: російської мови та літератури, історії РФ та математики.

Як повідомляє омбудсмен Людмила Денісова, росіяни збирають місцевих педагогів, змушуючи їх до співпраці.

А тим, хто не погоджується, погрожують – від “фільтраційних таборів” до обмеження “гуманітарної допомоги”.

Зараз дивляться

Денісова наголошує, що залучення дітей до навчання поблизу зони бойових дій несе загрозу їхньому життю та є прямим порушенням статті 38 Конвенцією ООН про права дитини.

Вона також нагадала про ще одну статтю цього документа (ст. 29), в якій чітко сказано, що освіта дитини має бути спрямована на виховання поваги до батьків, її культурної самобутності, мови і національних цінностей країни, в якій вона проживає, країни її походження.

На початок травня в Україні близько 1 тис. шкіл перебувало на територіях, які тимчасово контролюються російськими загарбниками.

За даними МОН, там залишається близько 10-11 тис. викладачів.