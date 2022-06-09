Окупанти розгорнули на Півдні України комплекс Точка-У та підрозділи артилерії

Червень, 09 в 9:22

Російські загарбники додатково розгорнули на Півдні України підрозділи ствольної та реактивної артилерії, а також тактичний ракетний комплекс Точка-У.

Крім того, за даними Генерального штабу Збройних сил України, росіяни планують посилити мотострілецькі підрозділи танковими ротами Т-62.

– Упродовж доби окупанти провели повітряну розвідку з допомогою безпілотника і, щоб покращити тактичне положення, готуються до форсування водних перешкод, – повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Райони населених пунктів Любимівка, Добрянка, Біла Криниця, Широке, Березнегувате, Благодатне, Любомирівка й Таврійське на Південнобузькому напрямку ворог обстріляв із артилерії різних калібрів.

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Нагадаємо, що експерти Інституту вивчення війни також зафіксували певну активність окупантів на північному заході Херсонської області.

Фахівці вважають, що російські військові мають намір відповісти на успішну контратаку українських військ.

Нагадаємо, що тоді Україні вдалося відновити плацдарм на східному березі річки Інгулець.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 106-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Сергій Гайдай