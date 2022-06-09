Июнь, 09 в 9:22

Российские захватчики дополнительно развернули на Юге Украины подразделения ствольной и реактивной артиллерии, а также тактический ракетный комплекс Точка-У.

Кроме того, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, россияне планируют усилить мотострелковые подразделения танковыми ротами Т-62.

– В течение суток оккупанты провели воздушную разведку с помощью беспилотника и, чтобы улучшить тактическое положение, готовятся к форсированию водных помех, – сообщают в Генштабе ВСУ.

Районы населенных пунктов Любимовка, Добрянка, Белая Криница, Широкое, Березнеговатое, Благодатное, Любомировка и Таврическое на Южнобужском направлении враг обстрелял из артиллерии разных калибров.

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Напомним, что эксперты Института изучения войны также зафиксировали определенную активность оккупантов на северо-западе Херсонской области.

Специалисты считают, что российские военные намерены ответить на успешную контратаку украинских войск.

Напомним, что тогда Украине удалось восстановить плацдарм на восточном берегу реки Ингулец.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 106-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Сергей Гайдай