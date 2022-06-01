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Факти / Світ

Дальність ураження до 25 км: ракети ППО IRIS-T, характеристики, ціна

Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Здоров’я
система ПВО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що має намір передати Україні системи ППО IRIS-T.

IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail / Thrust Vector-Controlled) – ракета класу повітря-повітря малої дальності. Оснащена охолоджуваною інфрачервоною головкою самонаведення.

Розробка велася під керівництвом Німеччини  кооперацією з шести країн-учасниць в якості заміни AIM-9 Sidewinder. За конструкцією та компонуванням IRIS-T дуже близька до японської Тип 04 AAM-5.

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За допомогою цієї системи ППО можна збивати бойові літаки, вертольоти, крилаті ракети, уражати реактивну артилерію, безпілотники, протирадіолокаційні ракети та бомби.

Триметрова ракета, вартість якої оцінюється в €400 тис., здатна вражати цілі на відстані приблизно в 25 км.

Ракета стоїть на озброєнні дев’яти європейських держав. Крім того, в 2008 році заявку на поставки IRIS-T подала ПАР.

Технічні характеристики:

  • довжина: 2,936 м;
  • діаметр: 0,127 м;
  • стартова маса: 87,4 кг;
  • дальність пуску: ~25 км;
  • стеля: до 20 км;
  • швидкість польоту: до 3 махів або 3 672 км/год;
  • бойова частина: осколково-фугасна;
  • маса БЧ: 11,4 кг;
  • детонатор: активний радіолокаційний.

Джерело: Bild, по матеріалах ЗМІ

Фото: Вікіпедія

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