Якщо ми можемо хитати РФ, треба це робити: Зеленський про надання громадянства Невзорову

Червень, 06 в 17:30

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами підтвердив, що російський журналіст Олександр Невзоров подався на українське громадянство.

— Я знаю, що він хотів полишити громадянство РФ, бо підтримує Україну. Ми мали про це розмову, він є у списках. Якщо ми можемо хитати Росію, то треба це робити. Я вважаю, що це наша зброя теж — люди, будь-якого громадянства, які виступають за Україну, — сказав президент.

Водночас глава української держави не уточнив, чи надали його Невзорову.

3 червня стало відомо, що російський журналіст та ексдепутат Держдуми РФ Олександр Невзоров, а також його дружина Лідія Невзорова отримали громадянство України.

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Спершу про це повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко. А згодом в коментарі ВВС Україна підтвердив радник голови МВС Віктор Андрусів.

Видання Сегодня зазначило, що Зеленський підписав указ про надання громадянства подружжю Невзорових ще 21 травня. Але оскільки указ – “закритий”, то його не публікували на сайті Офісу президента.

Олександр Невзоров — 63-річний російський блогер та журналіст, який від початку нападу Росії на країну виступив проти війни та підтримував ЗСУ.

Він був депутатом Держдуми РФ у 1993-2007 роках. У 2012 році на виборах президента Росії Невзоров був довіреною особою Путіна. Через сім років заявив, що підтримував Путіна на знак подяки за те, що той у 1990-х роках відмовив Анатолія Собчака замовляти його вбивство.

В останні роки здебільшого був відомий як блогер та запрошений спікер російських опозиційних ЗМІ. Він веде свій YouTube-канал, де різко критикує російську владу та армію, а більшість своїх випусків закінчує словами Слава Україні!

Крім цього, журналіст зазначав, що в лавах полку Азов служать “чудові люди, які не мають стосунку до нацизму”. У Росії проти нього порушено кримінальну справу про поширення так званих фейків про армію РФ та оголошено в розшук.