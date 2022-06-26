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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Вибухи у Сарнах та Кривому Розі: що відбувається на 123 добу війни (онлайн)

Вибухи у Сарнах та Кривому Розі: що відбувається на 123 добу війни (онлайн)

Українці побачать “відчутні результати” контрнаступу ЗСУ в Херсонській області приблизно в серпні, повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Росії потрібні удари ракетами по містах України, артилерією та мінометами по прикордонних районах нашої держави, по прикордонних районах Чернігівської, Сумської областей, по Харкову, по Дніпропетровщині. Це не просто руйнування нашої інфраструктури, це також і дуже цинічний, прорахований тиск на емоції наших людей, вважає президент України Володимир Зеленський.

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00:32 - 26 червня

На Херсонщині російські військові викрали главу Станіславської громади Івана Самойленка. Цю інформацію підтвердив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

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00:30 - 26 червня

Харків знову обстрілюють російські війська. Ракети запускають з Бєлгородської області, повідомляють у Збройних силах України.

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