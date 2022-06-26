Українці побачать “відчутні результати” контрнаступу ЗСУ в Херсонській області приблизно в серпні, повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Росії потрібні удари ракетами по містах України, артилерією та мінометами по прикордонних районах нашої держави, по прикордонних районах Чернігівської, Сумської областей, по Харкову, по Дніпропетровщині. Це не просто руйнування нашої інфраструктури, це також і дуже цинічний, прорахований тиск на емоції наших людей, вважає президент України Володимир Зеленський.