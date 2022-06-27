Ракетні удари по Києву, Черкасах, Харкову та підтримка лідерів G7: що відбувається на 124-й день війни (онлайн)

Лідери країн G7 домовилися безстроково підтримувати Україну.

Російська Федерація знову посилює свою військову присутність у Білорусі, зокрема — військової авіації. За даними ГУР, керівництво установ і організацій Гомельської області попереджено про ймовірність повернення підрозділів ЗС РФ.

Росіяни закріпилися в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському, а у Лисичанську так багато руйнувань, що його майже не впізнати.

Ввечері 26 червня місцеві жителі чули вибухи у Харкові та Миколаєві.