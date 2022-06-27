Враховуємо різні варіанти – Кличко про вторгнення з боку Білорусі

Червень, 27 в 14:31

Військове керівництво сподівається, що вторгнення з боку Білорусі не буде, але такий варіант не виключає.

Про це 27 червня під час національного телемарафону повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

– Будьмо відвертими, це питання не напряму до мене, хоч я й належу до ради оборони Києва. Але його ми порушуємо перед військовими. Крім того, я щодня спілкуюсь із військовим керівництвом, – зазначив мер Києва.

За даними військових, столиця нині має достатньо сил, зводяться укріплення, які неодноразово перевіряв і мер міста зокрема.

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– Ми сподіваємось, що вторгнення з боку Білорусі не буде. Але враховуємо різні варіанти розвитку подій. Не виключаємо навіть такого, – сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, що 26 червня президент Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі через прагнення Росії втягнути їх у війну проти України.

За словами глави держави, робить РФ це зараз активніше, ніж у лютому та навесні.

Те, що керівництво Білорусі продовжує надавати військову підтримку Російській Федерації, підтвердили 27 червня і в Генеральному штабі Збройних сил України.

За інформацією, яка є в розпорядженні української сторони, до Бєлгородської області було відправлено до 20 вагонів чергової партії боєприпасів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 124-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Міноборони Білорусі