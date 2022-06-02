Червень, 02 в 15:25

Туреччина вирішила подарувати Литві ударний безпілотник Bayraktar (Байрактар), на який литовці збирали кошти для передачі українським військовим.

Про це поінформував міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

– Це неймовірно, але Туреччина щойно погодилася безоплатно передати Байрактар, на який литовці збирали гроші. Це просто неймовірно! На зібрані кошти ми придбаємо необхідні боєприпаси, а решта суми також піде на підтримку України, – зазначив Анушаускас.

It is UNBELIEVABLE but ???????? just agreed to give the Bayraktar that ????????gathered money for, ❗️FOR FREE❗️. It is amazing! For the gathered money we will buy the needed ammunition for the Bayraktar and the rest of money will also go for support of ????????. Thank you Türkiye! ???????????????????????? Зараз дивляться — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 2, 2022

Міністерство національної оборони Литви, своєю чергою, опублікувало фото безпілотника для України. У повідомленні зазначається, що за три дні жителі Литви зібрали на Bayraktar майже €6 млн.

Водночас литовський уряд оперативно підписав контракт на його купівлю. Проте зрештою він не знадобився, оскільки Туреччина передасть безпілотник безкоштовно.

– Туреччина надасть безкоштовно Bayraktar Литві, і ми забезпечимо повне озброєння цього бойового безпілотника до його передачі в Україну, – наголосили в міністерстві.

Такі умови були узгоджені з Агентством оборони Туреччини та з компанією Baykar Teknoloji.

Here it is! Our ????????????????#Bayraktar for ????????Ukraine!#BayraktarForUkraine, for which Lithuanians raised almost 6 mln.€ in 3 days. pic.twitter.com/5LIZa62Kw1 — Lithuanian MOD (@Lithuanian_MoD) June 2, 2022

????????Turkey will donate a #BayraktarForUkraine to ????????Lithuania and we will ensure that this combat drone is fully armed prior to its transfer to ????????Ukraine. ????????Viceminister @VSemeska has agreed such terms with Turkish Defence Agency @SavunmaSanayii and @BaykarTech. ????????Teşekkür ederim! pic.twitter.com/VyUNoBXuYK — Lithuanian MOD (@Lithuanian_MoD) June 2, 2022

Угоду підтвердили і в прес-службі турецької компанії-розробника ударних безпілотників – Baykar Teknoloji. Там зазначили, що, дізнавшись про збір коштів литовцями, вирішили подарувати Bayraktar TB2 Литві для передачі українській армії.

Компанія закликала зібрані на дрон кошти передати на гуманітарну допомогу Україні.

The people of Lithuania have honorably raised funds to buy a Bayraktar TB2 for Ukraine. Upon learning this, Baykar will gift a Bayraktar TB2 to Lithuania free of charge and asks those funds go to Ukraine for humanitarian aid. ????????????????????????@a_anusauskas@VSemeska@Lithuanian_MoD pic.twitter.com/3PjIyZiME5 — BAYKAR (@BaykarTech) June 2, 2022

Як розповів координатор кампанії, ведучий Андрюс Тапінас, турецька сторона пообіцяла максимально швидко підготувати безпілотник до передачі (орієнтовно протягом трьох тижнів), а також прикрасити Bayraktar TB2 кольорами прапорів Литви та України.

За словами Тапінаса, €1,5 млн із зібраної литовцями суми перерахують Міноборони Литви для фінансування боєприпасів для дрона, а ще €4,4 млн – на іншу допомогу Україні.

Наприкінці травня литовський журналіст Андрюс Тапінас повідомив про збір для української армії €5 млн на безпілотник Байрактар.

Джерело: BAYKAR, Міноборони Литви, Арвідас Анушаускас, Андрюс Тапінас

Фото: Міноборони Литви