Туреччина вирішила подарувати Литві ударний безпілотник Bayraktar (Байрактар), на який литовці збирали кошти для передачі українським військовим.

Про це поінформував міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

It is UNBELIEVABLE but ???????? just agreed to give the Bayraktar that ????????gathered money for, ❗️FOR FREE❗️. It is amazing! For the gathered money we will buy the needed ammunition for the Bayraktar and the rest of money will also go for support of ????????. Thank you Türkiye! ????????????????????????

Міністерство національної оборони Литви, своєю чергою, опублікувало фото безпілотника для України. У повідомленні зазначається, що за три дні жителі Литви зібрали на Bayraktar майже €6 млн.

Водночас литовський уряд оперативно підписав контракт на його купівлю. Проте зрештою він не знадобився, оскільки Туреччина передасть безпілотник безкоштовно.

Такі умови були узгоджені з Агентством оборони Туреччини та з компанією Baykar Teknoloji.

Here it is! Our ???????????????? #Bayraktar for ????????Ukraine! #BayraktarForUkraine , for which Lithuanians raised almost 6 mln.€ in 3 days. pic.twitter.com/5LIZa62Kw1

????????Turkey will donate a #BayraktarForUkraine to ????????Lithuania and we will ensure that this combat drone is fully armed prior to its transfer to ????????Ukraine.

????????Viceminister @VSemeska has agreed such terms with Turkish Defence Agency @SavunmaSanayii and @BaykarTech. ????????Teşekkür ederim! pic.twitter.com/VyUNoBXuYK

— Lithuanian MOD (@Lithuanian_MoD) June 2, 2022