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Туреччина подарує Bayraktar для ЗСУ, на який литовці зібрали майже €6 млн

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Байрактар

Туреччина вирішила подарувати Литві ударний безпілотник Bayraktar (Байрактар), на який литовці збирали кошти для передачі українським військовим.

Про це поінформував міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

– Це неймовірно, але Туреччина щойно погодилася безоплатно передати Байрактар, на який литовці збирали гроші. Це просто неймовірно! На зібрані кошти ми придбаємо необхідні боєприпаси, а решта суми також піде на підтримку України, – зазначив Анушаускас.

Міністерство національної оборони Литви, своєю чергою, опублікувало фото безпілотника для України. У повідомленні зазначається, що за три дні жителі Литви зібрали на Bayraktar майже €6 млн.

Водночас литовський уряд оперативно підписав контракт на його купівлю. Проте зрештою він не знадобився, оскільки Туреччина передасть безпілотник безкоштовно.

– Туреччина надасть безкоштовно Bayraktar Литві, і ми забезпечимо повне озброєння цього бойового безпілотника до його передачі в Україну, – наголосили в міністерстві.

Такі умови були узгоджені з Агентством оборони Туреччини та з компанією Baykar Teknoloji.

Угоду підтвердили і в прес-службі турецької компанії-розробника ударних безпілотників – Baykar Teknoloji. Там зазначили, що, дізнавшись про збір коштів литовцями, вирішили подарувати Bayraktar TB2 Литві для передачі українській армії.

Компанія закликала зібрані на дрон кошти передати на гуманітарну допомогу Україні.

Як розповів координатор кампанії, ведучий Андрюс Тапінас, турецька сторона пообіцяла максимально швидко підготувати безпілотник до передачі (орієнтовно протягом трьох тижнів), а також прикрасити Bayraktar TB2 кольорами прапорів Литви та України.

За словами Тапінаса, €1,5 млн із зібраної литовцями суми перерахують Міноборони Литви для фінансування боєприпасів для дрона, а ще €4,4 млн – на іншу допомогу Україні.

Наприкінці травня литовський журналіст Андрюс Тапінас повідомив про збір для української армії €5 млн на безпілотник Байрактар.

Джерело: BAYKAR, Міноборони Литви, Арвідас Анушаускас, Андрюс Тапінас

Фото: Міноборони Литви

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