Звільнені українські захисники та обстріли Харкова: що відбувається на 127-й день війни (онлайн)

Норвегія передасть Україні три РСЗВ М270. Водночас Німеччина та Нідерланди поставлять в Україну ще 6 САУ Panzerhaubitze 2000. А у Мадриді відбувається саміт НАТО.

У Миколаєві російська ракета вдарила по житловій багатоповерхівці, відомо про п’ятьох поранених і п’ятьох загиблих.

Президент США Джо Байден заявив, що Америка збільшує військову присутність в Європі через загрозу з боку Москви після вторгнення Росії до України.

До Києва з візитом прибув президент Індонезії Джоко Відодо. Він вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.