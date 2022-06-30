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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Звільнені українські захисники та обстріли Харкова: що відбувається на 127-й день війни (онлайн)

Звільнені українські захисники та обстріли Харкова: що відбувається на 127-й день війни (онлайн)

Норвегія передасть Україні три РСЗВ М270. Водночас Німеччина та Нідерланди поставлять в Україну ще 6 САУ Panzerhaubitze 2000. А у Мадриді відбувається саміт НАТО.

У Миколаєві російська ракета вдарила по житловій багатоповерхівці, відомо про п’ятьох поранених і п’ятьох загиблих.

Президент США Джо Байден заявив, що Америка збільшує військову присутність в Європі через загрозу з боку Москви після вторгнення Росії до України.

До Києва з візитом прибув президент Індонезії Джоко Відодо. Він вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

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00:59 - 30 червня

Росія під вечір 29 червня намагалась обстріляти Білопільську громаду на Сумщині.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

– Білопільська громада: близько десятої ранку була спроба обстрілу з ворожого безпілотника. Але наші захисники його знищили, – повідомив він.

При цьому він додав, що близько 18:30 29 червня була перестрілка з росіянами на прикордонні, внаслідок чого була поранена одна людина.

Джерело: Дмитро Живицький

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00:11 - 30 червня

Після ракетного удару по ТЦ у Кременчуку вирішили перевірити ТРЦ в Одеській області щодо дотримання всіх безпекових вимог. У разі порушень – кримінальна відповідальність. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.

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00:10 - 30 червня

Україна у співпраці з британським мільярдером Річардом Бренсоном опрацьовує проєкт будівництва оновленого літака Ан-225 Мрія.

– Ми вже зараз опрацьовуємо проєкт будівництва нового літака, який після війни поставить ще багато рекордів. Але будучи вже оновленим, на базі сучасного, цифрового обладнання, що дозволить Мрії стати ще сильнішою, – повідомив Давид Арахамія.

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00:08 - 30 червня

Головні події в Україні за останню добу:

Україна повернула з полону 144 військових, 95 з них — захисники Азовсталі, серед них 43 військовослужбовці полку Азов.

Швейцарія приєдналася до шостого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

США заморозили або заблокували $330 млрд російських активів за останні 100 днів.

Норвегія передасть Україні три РСЗВ М270.

Німеччина та Нідерланди поставлять в Україну ще 6 САУ Panzerhaubitze 2000.

У Мадриді відбувається саміт НАТО.

У Миколаєві російська ракета потрапила в житлову багатоповерхівку, відомо про п’ятьох поранених і п’ятьох загиблих.

Президент США Джо Байден заявив, що Америка збільшує військову присутність в Європі через загрозу з боку Москви після вторгнення Росії до України.

▪️До Києва з візитом прибув президент Індонезії Джоко Відодо.

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