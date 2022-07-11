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Зеленський вніс до Ради законопроєкт про статус поляків – Дуда

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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Дуда і Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про надання полякам в Україні особливого статусу.

Про це повідомила Канцелярія президента Польщі з посиланням на його слова.

Дуда наголосив, що сьогодні в польсько-українських відносинах більше вчинків, аніж слів.

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— Сьогодні президент Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про надання полякам особливого статусу в Україні, – сказав Дуда.

Президент Польщі зазначив, що “цим жестом президента Україна символічно запрошує нас: Ми вітаємо вас тут на особливих правах”.

Варто зазначити, законопроєкт на сайті Верховної Ради поки що відсутній.

Зеленський анонсував цей законопроєкт у травні. Зазначалося, що українські біженці в Польщі отримали з початком війни право на працевлаштування, легальне проживання, навчання, медичне страхування та соціальні гарантії. Аналогічні права президент пропонував надати і полякам в Україні.

Джерело: Radio Poland

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