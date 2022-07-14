Як скальпелем хірург: США задоволені точністю роботи HIMARS по складах росіян

Липень, 13 в 21:11

У США задоволені якістю використання українськими артилеристами систем HIMARS, високоточною витратою кожної ракети саме з метою ураження “болючих” місць російських військ.

Про це було зазначено під час нещодавньої телефонної розмови із главою Пентагону Ллойдом Остіном, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на спільному брифінгу із міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком.

– Уражаємо склади боєприпасів і командні пункти. Це дійсно ефективна зброя, яка разом із артилерією 155-мм калібру, до якої зокрема відносять сучасні польські САУ Краб, наносять сьогодні ураження Росії, і змінюють взагалі картинку бою. Я думаю, що так надалі і буде, – підкреслив Резніков.

Підкреслюється, що Сили оборони України використовують сучасний підхід країн-членів НАТО щодо нанесення точних ударів, тобто працюють як скальпелем хірург.

Зараз дивляться

Резніков зазначив, що високоточного озброєння, яке отримує Україна, не дуже багато, адже надання допомоги Україні означає зменшення рівня обороноздатності країни, яка це робить.

– Це серйозний крок на те, щоб зміцнити обороноздатність України розуміючи, що трішки зменшиться обороноздатність дружньої країни. Ухвалюючи це рішення ми маємо розуміти, що немає магазину, немає супермаркету, де можна легко купити HIMARS, САУ Краб і САУ Panzerhaubitze 2000. Тому це кожен раз прорахунки готовності забезпечити запасними частинами, навчити наших артилеристів користуватися системами, – уточнив Резніков.

Він поінформував, що за звичайних умов підготовка артилеристів триває не менше трьох місяців, але наші військовослужбовці за сприяння польських та британських інструкторів опановують за два тижні.