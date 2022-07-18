Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Україна завершила ратифікацію Стамбульської конвенції

Валентина Чорна, редакторка стрічки
прапори України у Брюсселі
Фото: Unsplash

Україна офіційно завершила ратифікацію Стамбульської конвенції, передавши відповідні документи заступнику генерального секретаря Ради Європи Бйорну Берге.

Про це повідомила генеральний секретар РЄ Марія Пейчинович-Бурич. Вона зазначила, що Україна стала 36-ю країною-учасницею цього знакового договору.

– Я щиро вітаю передачу Україною сьогодні інструменту ратифікації Стамбульської конвенції (заступнику голови Ради Європи, – Ред.) Бьорну Берге, – написала Пейчинович-Бурич.

Згідно з інформацією на сайті Ради Європи, Конвенція набуде чинності щодо України 1 листопада 2022 року.

Нагадаємо, що 20 червня Верховна Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію. А наступного дня закон про ратифікацію підписав президент Володимир Зеленський.

Стамбульська конвенція – це міжнародна угода Ради Європи, метою якої є запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству.

Цей документ юридично зобов’язує державу створити правову базу для боротьби з насильством. Це означає, що у кримінальному кодексі повинні бути прописані статті щодо психологічного насильства, переслідування, фізичного і сексуального насильства, статті про примус до шлюбу, примусові аборти і стерилізацію.

Читайте
Не потрібно мовчати про насильство: що змінить ратифікація Стамбульської конвенції

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка