Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції
Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції.
Глава держави зазначив, що Україна розділяє європейські цінності, а пріоритетом для нас є життя і здоров’я людини.
– Її головний зміст простий, але надзвичайно важливий. Це зобов’язання захищати жінок від насильства і різних форм дискримінації. Ми розділяємо європейські цінності. Для нас життя і здоров’я людини — найвища цінність, — написав президент.
Зазначимо, що Стамбульська конвенція — це міжнародна угода Ради Європи, що стосується насильства проти жінок та домашнього насильства. Її підписали у Стамбулі 11 травня 2011 року, а 1 серпня 2014 року конвенція набула чинності.
До Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Конвенції Ради Європи Зеленський вніс 18 червня.
Цей документ юридично зобов’язує державу створити правову базу для боротьби з насильством щодо жінок. Це означає, що у кримінальному кодексі повинні бути прописані статті щодо психологічного насильства, переслідування, фізичного і сексуального насильства, статті про примус до шлюбу, примусові аборти і стерилізацію.