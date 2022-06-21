Червень, 21 в 19:50

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції.

Глава держави зазначив, що Україна розділяє європейські цінності, а пріоритетом для нас є життя і здоров’я людини.

– Її головний зміст простий, але надзвичайно важливий. Це зобов’язання захищати жінок від насильства і різних форм дискримінації. Ми розділяємо європейські цінності. Для нас життя і здоров’я людини — найвища цінність, — написав президент.

Зазначимо, що Стамбульська конвенція — це міжнародна угода Ради Європи, що стосується насильства проти жінок та домашнього насильства. Її підписали у Стамбулі 11 травня 2011 року, а 1 серпня 2014 року конвенція набула чинності.

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До Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Конвенції Ради Європи Зеленський вніс 18 червня.

Цей документ юридично зобов’язує державу створити правову базу для боротьби з насильством щодо жінок. Це означає, що у кримінальному кодексі повинні бути прописані статті щодо психологічного насильства, переслідування, фізичного і сексуального насильства, статті про примус до шлюбу, примусові аборти і стерилізацію.