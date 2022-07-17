Путін міг віддати наказ захопити Харків та всю область – ISW

Липень, 17 в 10:49

Президент Росії Володимир Путін міг віддати наказ своїм військовим захопити Харків та решту неокупованої території області.

Таке припущення озвучили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Водночас експерти додали, що можливість успіху РФ в цьому питанні – надзвичайно низька, тож це, скоріше, гіпотеза ISW, а не оцінка ситуації, адже докази для цього – обмежені та непрямі.

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Перший аргумент, на який вказують в Інституті вивчення війни, – це намагання РФ із 26 червня взяти під контроль Дементіївку, що на північ від Харкова.

Однак, додають аналітики, захоплення цього села має обмежене значення для оборони території Росії від наступу ЗСУ.

Підтвердженням намірів РФ щодо Харкова та області, вважають у ISW, є нещодавнє перехоплення телефонної розмови одного з російських військових, де окупант розповідав, що їхній командир не переймається втратами, а лише хоче дістатися до Харкова.

Третім фактором є підписана 16 липня угода про взаємне співробітництво та оборону між підтримуваним Росією так званим головою окупаційного уряду Харківської області Віталієм Ганчевим та очільником “ЛНР” Леонідом Пасічником.

– Це свідчить про те, що російська влада в Харківській області має намір довгострокової окупації, – зазначають в Інституті вивчення війни.

Пригадали в ISW і заяви Віталія Ганчева 6 липня про те, що окупована Харківська область складатиметься з Куп’янського, Ізюмського, Вовчанського та Харківського районів, хоч там є території, які російські війська ще не контролюють.

– Імовірно, протягом найближчих днів російські війська непослідовно посилять спроби наземного нападу на північ від Харкова, щоб продемонструвати свої незмінні територіальні амбіції в Харківській області. Проте навряд чи росіяни матимуть значні територіальні здобутки, – додають в ISW.

За прогнозом американських аналітиків, найближчим часом армія РФ відновить наземні атаки й на інших напрямках просування.

Припинення “оперативної паузи” навряд чи зумовить масове збільшення наземних атак по всій Україні, але, імовірно, характеризуватиметься продовженням обмежених штурмів, зосереджених на Слов’янську, Сіверську та Бахмуті.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 144-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW