Липень, 18 в 20:20

У понеділок, 18 липня, відбулася чергова евакуація мешканців із тимчасово окупованих територій Харківської області.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що вдалося евакуювати 943 мирних жителів, з них – 216 дітей.

– Вдалося провести чергову евакуацію з тимчасово окупованих територій Харківщини: 943 мирні жителі, з них – 216 дітей. Усі евакуйовані вже у безпечних місцях та під українськими прапорами. Кожному надали всю необхідну допомогу. Дякую всім службам, задіяним в евакуації, і десяткам волонтерів за чітку координацію дій і роботу на результат, – написав Синєгубов.

Раніше стало відомо, що українські розвідники ліквідували ДРГ на Харківщині. Спецоперацію провели в селі Дементіївка Дергачівського району.

Зараз дивляться

Розвідники виявили великий підрозділ російських військових, який розміщувався у зруйнованих будівлях. 36 окупантів було знищено, багато загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.