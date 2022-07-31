Липень, 31 в 18:59

В ніч на 31 липня російські окупанти забрали життя українського підприємця, генерального директора ТОВ Нібулон, Героя України Олексія Вадатурського та його дружини Раїси.

Під час масованого обстрілу міста Миколаїв російська ракета влучила в приватний будинок, де мешкало подружжя.

Смерть підприємця не залишила байдужими українців. Факти ICTV зібрали думки керівництва України, політиків та бізнесменів щодо загибелі Олексія Вадатурського.

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Свої співчуття, зокрема, висловив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що після початку повномасштабної війни Росії проти України родина Вадатурських, попри постійні обстріли, залишилася в Миколаєві.

– Це велика втрата для Миколаївщини та всієї України. Олексій Вадатурський за понад 50 років трудового шляху зробив неоціненний внесок у розбудову регіону й розвиток аграрної та суднобудівної галузей нашої держави, – наголошується в заяві Зеленського, яку цитує пресслужба Офісу президента.

Глава держави нагадав, що компанія Нібулон, яка “є ровесницею незалежної України”, розбудовувала сучасний та цивілізований ринок зерна в нашій державі, створила потужну мережу елеваторів та річкових терміналів. Крім того, підприємство займається відродженням судноплавства на найбільших транспортних артеріях країни – Дніпрі та Південному Бузі.

– Олексій Вадатурський і його компанія ніколи не боялися викликів і у своїй діяльності керувалися любов’ю до рідного краю. Надихаючись самі, надихали й інших на шлях розвитку та завжди були прикладом для наслідування, – додав Зеленський, запевнивши, що всі окупанти, причетні до обстрілів цивільних об’єктів в Україні, отримають справедливе покарання.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав загиблого підприємця “атлантом українського бізнесу”, який збудував потужну зерноторгову компанію Нібулон та відродив українське суднобудування.

– Під час війни Олексій проявив себе як смілива і сильна людина. Він не поїхав, залишився в країні. Завжди вів дуже скромний спосіб життя, під час війни працював самовіддано і до останнього подиху. Загинула прекрасна людина. Вічна пам’ять, – написав Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко нагадав, що Вадатурський керував складним та великим агробізнесом, реалізував тисячі угод і контрактів в аграрному та суднобудівному секторах, а також мав багато планів на майбутнє.

– Олексій Опанасович справжній адмірал своєї справи. Спочивайте з миром. Ми їх переможемо, – зазначив Тимошенко.

А радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висловив думку, що загибель Вадатурського була не випадковістю, а “цілком продуманим та організованим умисним вбивством”.

– Вадатурський був одним із найбільших аграріїв країни, ключовою людиною в регіоні та великим роботодавцем. Точне влучання ракети не просто в будинок, а в конкретне крило — спальню – не залишає сумнівів у наведенні та корегуванні удару. Ще раз: Вадатурського зробили конкретною ціллю. Російські варвари й далі провадять кампанію терору, намагаючись залякати, дестабілізувати та зламати українське суспільство, – наголосив Подоляк.

Спікер ВР Руслан Стефанчук зазначив, що Олексій Вадатурський вже багато зробив для України, а міг би зробити ще більше, якби рашисти не обірвали його життя.

– Він міг би залишити Україну й перебувати у безпечнішому місці. Але вирішив бути у Миколаєві, у своїй країні… Війна забирає найкращих, – додав він.

Відреагував на загибель бізнесмена і міністр культури України Олександр Ткаченко. Він нагадав, що завдяки співпраці з Вадатурським вдалося запустити туристичний маршрут Київ – Канев – Київ на теплоході. До початку повномасштабної війни в планах було розширення маршрутів регулярних туристичних поїздок по Дніпру.

– Він залишив по собі великий внесок в розвиток нашої країни, – написав Ткаченко в Telegram.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що планував найближчим часом зустрітися з Олексієм Вадатурським, щоб обговорити нові проєкти з аграрної логістики, а також альтернативні шляхи експорту українського зерна в умовах війни.

– Незважаючи на постійні обстріли Миколаєва, він залишився в місті і працював, зберігаючи робочі місця та підтримуючи економіку України. Війна не зупинила Олексія Вадатурського. У цей надскладний час він запускав нові масштабні інвестиційні проекти, вірив і працював на Перемогу України… Втрата для України колосальна. Впевнений, що ми ще навіть до кінця не розуміємо масштабу, – заявив Кубраков і запевнив, що всі розпочаті загиблим бізнесмено проєкти будуть продовжені та доведені до кінця.

Народний депутат, голова фракції Слуга народу Давид Арахамія охарактеризував Вадатурського як “Героя України, який заслужив це звання своєю працею”, справжнього патріота та бізнесмена, який “вірив у свою країну і не покинув її навіть у війну”.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, який одним з перших підтвердив сьогодні загибель підприємця, зазначив, що місто Миколаїв “втратило свого Героя”.

– Олексій Опанасович зробив багато для Миколаївщини, багато для України. Його внесок у розвиток аграрної та суднобудівної галузі, розбудову регіону неоціненний. Так багато зроблено – так багато можна було б зробити, – додав Кім.

А міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич назвав Вадатурського “справжнім янголом-охоронцем” для міста, який “завжди підставляв плече” у складні моменти.

– Він повернув миколаївцям віру у те, що ми знову можемо стати суднобудівною столицею України. Маючи всі можливості і поважний вік, Олексій Опанасович не покинув нашу країну, а працював заради неї і до останнього залишався зі своїми людьми у рідному місті, – розповів мер.

Він висловив сподівання, що в цей важкий час держава підтримає підприємство Нібулон, яке було справою життя Вадатурського.

П’ятий президент України, а нині народний депутат Петро Порошенко назвав вбивство подружжя Вадатурських “не просто жахливим, а ще й символічним”, з огляду на нещодавно підписану в Туреччині угоду про експорт українського зерна.

– Це ще одна кривава пляма, якою Росія окропила так звану зернову угоду, невдовзі після обстрілу порту в Одесі. Україна буде з хлібом, наша земля нагодує українців і увесь світ. А ворог знайде собі тут могилу, – додав Порошенко.

Депутат Херсонської облради, колишній нардеп Сергій Хлань згадав, що цієї ночі був наймасовіший обстріл Миколаєва від початку повномасштабної війни, і одна з російських ракет влучила в будинок Вадатурського. Хлань, як і Подоляк, не виключає, що це не була випадковість.

– Розумієте? Крилата ракета, яка б’є по конкретних координатах, влучила в будинок Вадатурського, людини на якій зав’язано дуже багато питань щодо експорту зернових. Тому в мене цілком реальне припущення, що Вадатурський був вбитий навмисно, з метою зірвати експорт нашого зерна. Це — заплановане вбивство конкретної людини, – наголосив він.

Колишній віце-прем’єр – міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко назвав загиблого підприємця “людиною-глибою, справи якої назавжди вплетені в історію економічного зростання незалежної України”.

– Росія веде не лише відкриту мілітарну війну, а й економічну, руйнує цілі галузі – аграрну, металургійну, вбиваючи кращих менеджерів та управлінців, – уточнив Зубко.

Не залишилася осторонь посол України в США та ексміністр фінансів Оксана Маркарова. Вона наголосила, що ціль рашистів – вся Україна, а тому їх треба “зупиняти і перемагати всюди”.

– Олексій Вадатурський – українець, хлібороб, суднобудівельник, чоловік і батько, патріот Миколаївщини, Герой України. Вбитий російськими терористами… Горюємо за кожною втратою, але все наше горе перетворюємо в боротьбу, – написала Маркарова.

На події в Миколаєві відреагував український підприємець Василь Хмельницький. Він зазначив, що знав особисто Олексія Вадатурського, а також назвав загиблого “одним із найбільш потужних та поважних бізнесменів країни”.

– Він створив нереально крутий бізнес в сфері сільського господарства, все життя займався розвитком цієї сфери, будував заводи, підприємства, створював робочі місця. Займався розвитком країни, був справжнім ментором. Наше покоління зараз передає досвід молоді, та ми самі колись черпали знання саме в таких людей, як Вадатурський. Це велике горе, – прокоментував Хмельницький.

Щодо загибелі директора Нібулона висловився й український бізнесмен Андрій Ставніцер. Він наголосив, що, зважаючи на знаковість фігури Вадатурського, важко повірити у випадкове влучання ракети в його будинок.

– Олексій – знакова фігура для морської галузі, творець та власник великого, процвітаючого аграрного бізнесу, сильний керівник, роботодавець для десятків тисяч людей… Особливо складно повірити, що це трагічна випадковість. Мені здається, гади прицільно стріляли по будинку Олексія… Ринок знає його як людину однозначну, котра залізно дотримується свого слова, ніколи не йде на компроміси. Ми багато втратили з цією трагедією, – наголосив підприємець.

А бізнесмен Євген Черняк назвав Вадатурського “наставником та вчителем для багатьох” і “титаном бізнесу”.

– Міг виїхати, забезпечений так, що міг бути в будь-якій країні світу і звідти керувати, але не поїхав, залишився, сказав: не можу залишити своїх людей, буду поряд із ними… Любив дуже Україну та людей, казав що любов – це означає не прощати, а вчити та підказувати і не бути байдужим, – розповів Черняк.

Українська журналістка, громадська діячка Зоя Казанжи розповіла, що загиблий, окрім бізнесу, займався благодійністю та щиро любив Україну.

– Нібулон, відродження суднобудування, сучасні підходи в аграрному секторі і новітні технології, великі внески на різні проєкти, в тому числі благодійні. Принципова україномовність, до речі. Безмежна і дієва любов до України. Потужна людина. Масштабна. Його спеціалізація – зерно. Виробник та експортер. Випадково та ракета в його досить таки примітний будинок поцілила? Чи все-таки наводчики постарались? – поставила риторичне запитання Казанжи.

У компанії Нібулон, своєю чергою, поінформували, що Олексій Вадатурський під час війни увесь час залишався у Миколаєві та допомагав місту.

– Він завжди вірив в Україну і спрямовував власні зусилля на її розвиток та процвітання. Своїм прикладом він не раз доводив, що будь-яка ідея, яка має значення для суспільства і для України, якщо за неї боротися, – буде реалізована. Тож сьогодні для кожного українця в боротьбі за наше вільне і мирне європейське майбутнє є пророчим головний девіз родини Вадатурських – не здавайся, – заявили в компанії.

Як відомо, 31 липня Миколаїв зазнав найбільш потужного масованого обстрілу з часу повномасштабного вторгнення військ РФ до України. Вибухи, зокрема касетних снарядів, лунали протягом ночі. А вранці було близько 12 прильотів ракет С-300. Внаслідок обстрілів зазнали руйнувань житлові будинки, готель, спортивний комплекс, заклади освіти та СТО.

Фото: ТОВ СП Нібулон