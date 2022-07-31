Июль, 31 в 18:59

В ночь на 31 июля российские оккупанты забрали жизни украинского предпринимателя, генерального директора ООО Нибулон, Героя Украины Алексея Вадатурского и его супруги Раисы.

Во время массированного обстрела города Николаев российская ракета попала в частный дом, где жили супруги.

Смерть предпринимателя не оставила безразличными украинцев. Факты ICTV собрали мнения руководства Украины, политиков и бизнесменов по поводу гибели Алексея Вадатурского.

Сейчас смотрят

Свои соболезнования, в частности, выразил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что после начала полномасштабной войны России против Украины семья Вадатурских, несмотря на постоянные обстрелы, осталась в Николаеве.

– Это большая потеря для Николаевской области и всей Украины. Алексей Вадатурский за более чем 50 лет трудового пути внес неоценимый вклад в развитие региона и развитие аграрной и судостроительной отраслей нашего государства, — подчеркивается в заявлении Зеленского, которое цитирует пресс-служба Офиса президента.

Глава государства напомнил, что компания Нибулон, которая является “ровесницей независимой Украины”, развивала современный и цивилизованный рынок зерна в нашем государстве, создала мощную сеть элеваторов и речных терминалов. Кроме того, предприятие занимается возрождением судоходства на крупнейших транспортных артериях страны – Днепре и Южном Буге.

– Алексей Вадатурский и его компания никогда не боялись вызовов и в своей деятельности руководствовались любовью к родной стране. Вдохновляясь сами, вдохновляли и других на путь развития и всегда были примером для подражания, — добавил Зеленский, заверив, что все оккупанты, причастные к обстрелам гражданских объектов в Украине, получат справедливое наказание.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал погибшего предпринимателя “атлантом украинского бизнеса”, который построил мощную зерноторговую компанию Нибулон и возродил украинское судостроение.

– Во время войны Алексей проявил себя как смелый и сильный человек. Он не уехал, остался в стране. Всегда вел очень скромный образ жизни, во время войны работал самоотверженно и до последнего вздоха. Погиб прекрасный человек. Вечная память, – написал Ермак в своем Telegram-канале.

Замруководителя ОПУ Кирилл Тимошенко напомнил, что Вадатурский руководил сложным и крупным агробизнесом, реализовал тысячи соглашений и контрактов в аграрном и судостроительном секторах, а также имел много планов на будущее.

– Алексей Афанасьевич настоящий адмирал своего дела. Покойтесь с миром. Мы их победим, – отметил Тимошенко.

А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выразил мнение, что гибель Вадатурского была не случайностью, а “совершенно продуманным и организованным умышленным убийством”.

– Вадатурский был одним из самых крупных аграриев страны, ключевым человеком в регионе и крупным работодателем. Точное попадание ракеты не просто в дом, а в конкретное крыло – спальню – не оставляет сомнений в наведении и корректировке удара. Еще раз: Вадатурского сделали конкретной целью. Российские варвары продолжают кампанию террора, пытаясь запугать, дестабилизировать и сломать украинское общество, — подчеркнул Подоляк.

Спикер ВР Руслан Стефанчук отметил, что Алексей Вадатурский уже многое сделал для Украины, а мог бы сделать еще больше, если бы рашисты не оборвали его жизнь.

– Он мог бы покинуть Украину и находиться в более безопасном месте. Но решил быть в Николаеве, в своей стране… Война забирает лучших, — добавил он.

Отреагировал на гибель бизнесмена и министр культуры Украины Александр Ткаченко. Он напомнил, что благодаря сотрудничеству с Вадатурским удалось запустить туристический маршрут Киев-Канев-Киев на теплоходе. До начала полномасштабной войны в планах было расширение маршрутов регулярных туристических поездок по Днепру.

– Он оставил после себя большой вклад в развитие нашей страны, – написал Ткаченко в Telegram.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что планировал в ближайшее время встретиться с Алексеем Вадатурским, чтобы обсудить новые проекты аграрной логистики, а также альтернативные пути экспорта украинского зерна в условиях войны.

– Несмотря на постоянные обстрелы Николаева, он остался в городе и работал, сохраняя рабочие места и поддерживая экономику Украины. Война не остановила Алексея Вадатурского. В это сверхсложное время он запускал новые масштабные инвестиционные проекты, верил и работал на Победу Украины… Потеря для Украины колоссальная. Уверен, что мы еще даже до конца не понимаем масштаба, – заявил Кубраков и заверил, что все начатые погибшим бизнесменом проекты будут продолжены и доведены до конца.

Народный депутат, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия охарактеризовал Вадатурского как “Героя Украины, заслужившего это звание своим трудом”, настоящего патриота и бизнесмена, который “верил в свою страну и не покинул ее даже в войну”.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким, который одним из первых подтвердил сегодня гибель предпринимателя, отметил, что город Николаев “потерял своего Героя”.

– Алексей Афанасьевич сделал многое для Николаевской области, многое для Украины. Его вклад в развитие аграрной и судостроительной отрасли, развитие региона неоценим. Так много сделано – так много можно было бы сделать, – добавил Ким.

А городской голова Николаева Александр Сенкевич назвал Вадатурского “настоящим ангелом-хранителем” для города, который “всегда подставлял плечо” в сложные моменты.

– Он вернул николаевцам веру в то, что мы снова можем стать судостроительной столицей Украины. Имея все возможности и почтенный возраст, Алексей Афанасьевич не покинул нашу страну, а работал ради нее и до последнего оставался со своими людьми в родном городе, – рассказал мэр.

Он выразил надежду, что в это тяжелое время государство поддержит предприятие Нибулон, являвшееся делом жизни Вадатурского.

Пятый президент Украины, а ныне народный депутат Петр Порошенко назвал убийство супругов Вадатурских “не просто ужасным, но еще и символическим”, учитывая недавно подписанное в Турции соглашение об экспорте украинского зерна.

– Это еще одно кровавое пятно, которым Россия окропила так называемое зерновое соглашение, вскоре после обстрела порта в Одессе. Украина будет с хлебом, наша земля накормит украинцев и весь мир. А враг найдет себе здесь могилу, – добавил Порошенко.

Депутат Херсонского облсовета, бывший нардеп Сергей Хлань напомнил, что этой ночью был самый массовый обстрел Николаева с начала полномасштабной войны, и одна из российских ракет попала в дом Вадатурского. Хлань, как и Подоляк, не исключает, что это не случайность.

– Понимаете? Крылатая ракета, которая бьет по конкретным координатам, попала в дом Вадатурского, человека, на котором завязано очень много вопросов по экспорту зерновых. Поэтому у меня вполне реальное предположение, что Вадатурский был убит намеренно с целью сорвать экспорт нашего зерна. Это – запланированное убийство конкретного человека, — подчеркнул он.

Бывший вице-премьер – министр регионального развития Геннадий Зубко назвал погибшего предпринимателя “человеком-глыбой, дела которого навсегда вплетены в историю экономического роста независимой Украины”.

– Россия ведет не только открытую милитарную войну, но и экономическую, разрушает целые отрасли – аграрную, металлургическую, убивая лучших менеджеров и управленцев, – уточнил Зубко.

Не осталась в стороне посол Украины в США и экс-министр финансов Оксана Маркарова. Она подчеркнула, что цель рашистов – вся Украина, а потому их нужно “останавливать и побеждать повсюду”.

– Алексей Вадатурский – украинец, хлебороб, судостроитель, муж и отец, патриот Николаевщины, Герой Украины. Убит российскими террористами… Горюем по каждой потере, но все наше горе превращаем в борьбу, — написала Маркарова.

На происходящее в Николаеве отреагировал украинский предприниматель Василий Хмельницкий. Он отметил, что лично знал Алексея Вадатурского, а также назвал погибшего “одним из самых мощных и уважаемых бизнесменов страны”.

– Он создал нереально крутой бизнес в сфере сельского хозяйства, всю жизнь занимался развитием этой сферы, строил заводы, предприятия, создавал рабочие места. Занимался развитием страны, был настоящим ментором. Наше поколение сейчас передает опыт молодежи, и мы сами когда-то черпали знания именно у таких людей, как Вадатурский. Это большое горе, – прокомментировал Хмельницкий.

По поводу гибели директора Нибулона высказался и украинский бизнесмен Андрей Ставницер. Он подчеркнул, что, учитывая знаковость фигуры Вадатурского, трудно поверить в случайное попадание ракеты в его дом.

– Алексей – знаковая фигура для морской отрасли, создатель и владелец большого, процветающего аграрного бизнеса, сильный руководитель, работодатель для десятков тысяч людей… Особенно сложно поверить, что это трагическая случайность. Мне кажется, гады прицельно стреляли по дому Алексея… Рынок знает его как человека однозначного, железно держащегося своего слова, никогда не идущего на компромиссы. Мы многое потеряли с этой трагедией, — подчеркнул предприниматель.

А бизнесмен Евгений Черняк назвал Вадатурского “наставником и учителем для многих” и “титаном бизнеса”.

– Мог уехать, обеспечен так, что мог быть в любой стране мира и оттуда руководить, но не уехал, остался, сказал: не могу бросить своих людей, буду рядом с ними… Любил очень Украину и людей, говорил, что любовь – это значит не прощать, а учить и подсказывать и не быть равнодушным, — рассказал Черняк.

Украинская журналистка, общественный деятель Зоя Казанжи рассказала, что погибший, помимо бизнеса, занимался благотворительностью и любил Украину.

– Нибулон, возрождение судостроения, современные подходы в аграрном секторе и новейшие технологии, большие взносы на разные проекты, в том числе благотворительные. Принципиальная украиноязычность, кстати. Безграничная и действенная любовь к Украине. Мощный человек. Масштабный. Его специализация – зерно. Производитель и экспортер. Случайно ли ракета попала в его довольно примечательный дом? Или все-таки наводчики постарались? – задала риторический вопрос Казанжи.

В компании Нибулон, в свою очередь, проинформировали, что Алексей Вадатурский во время войны все время оставался в Николаеве и помогал городу.

– Он всегда верил в Украину и направлял свои усилия на ее развитие и процветание. Своим примером он не раз доказывал, что любая идея, имеющая значение для общества и для Украины, если за нее бороться, будет реализована. Поэтому сегодня для каждого украинца в борьбе за наше свободное и мирное европейское будущее является пророческим главный девиз семьи Вадатурских – не сдавайся, — заявили в компании.

Как известно, 31 июля Николаев испытал наиболее мощный массированный обстрел со времени полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Взрывы, в том числе кассетные снаряды, раздавались в течение ночи. А утром было около 12 прилетов ракет С-300. В результате обстрелов были разрушены жилые дома, гостиница, спортивный комплекс, учебные заведения и СТО.

Фото: ООО СП Нибулон