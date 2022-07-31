Липень, 31 в 16:12

Російські загарбники вночі 31 липня ракетами з С-300 обстріляли Миколаїв. Загинули щонайменше дві людини.

За словами мера Олександра Сєнкевича, цей обстріл став найбільш масованим з початку повномасштабної війни. Наслідки російської атаки по Миколаєву показала журналістка Фактів ICTV Олена Горячева.

Внаслідок обстрілів постраждали будинки в кількох районах міста. У помешканнях – потрощені балкони, вікна, руйнувань зазнали і магазини. Під удар росіян потрапили не військові об’єкти, а багатоповерхівки та домівки у приватному секторі.

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На кадрах видно “демілітаризовану” окупантами школу, комп’ютерний магазин, у якому була пожежа, а також приватні будинки.

Руїни будинку Вадатурського та наслідки найсильнішого обстрілу Миколаєва: з’явилися фото / 7 фотографий

Крім того, росіяни влучили у готель Рейкарц Рівер та офісний центр у Миколаєві.

Руїни будинку Вадатурського та наслідки найсильнішого обстрілу Миколаєва: з’явилися фото / 7 фотографий

За даними Офісу генерального прокурора, пошкоджені десятки будівель приватного сектору та багатоповерхівки, господарські споруди.

Нагадаємо, що в результаті масованого обстрілу Миколаєва загинув 74-літній Герой України, відомий бізнесмен Олексій Вадатурський, а також його дружина. Він був власником найбільшої зерноторгової компанії Нібулон.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що загибель чоловіка була не випадковістю, а продуманим і організованим умисним вбивством.

– Точне попадання ракети не просто в будинок, а в конкретне крило – спальню – не залишає сумнівів у наведенні і коригуванні удару. Ще раз: Вадатурського зробили конкретною ціллю, – зазначив він.

В Офісі генпрокурора показали зруйнований будинок Вадатурського.

Руїни будинку Вадатурського та наслідки найсильнішого обстрілу Миколаєва: з’явилися фото / 3 фотографии

Повномасштабна війна в Україні триває вже 158-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Олена Горячева, Офіс генпрокурора