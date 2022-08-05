Серпень, 04 в 23:01

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував звинувачення організації Amnesty International у тому, що ЗСУ нібито створюють військові бази на території цивільних об’єктів.

– На жаль, сьогодні організація Amnesty International спробувала амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву, – зазначив очільник держави.

За словами Зеленського, кожен, хто амністує Росію і штучно створює такий інформаційний контекст, що якісь удари терористів є нібито виправданими або нібито зрозумілими, не може не усвідомлювати, що цим допомагає терористам.

Він нагадав, що 4 серпня російські окупанти завдали удар по Торецьку Донецької області. Влучили у зупинку громадського транспорту, внаслідок чого загинули вісім людей, серед поранених – троє дітей.

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Президент наголосив, що щодо цього і тисяч інших злочинів російських терористів Україна не бачить чітких і вчасних звітів від деяких міжнародних організацій.

– Окупанти неодноразово свідомо били з артилерії та мінометів по чергах людей за водою, евакуаційних автобусах, зупинках громадського транспорту. Армія РФ не зупинилася перед ударами навіть по меморіалах жертвам Голокосту, по кладовищах. По табору з військовополоненими в Оленівці. І звітів про це чомусь немає. Ось така аморальна вибірковість, – наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти зруйнували майже 900 медичних закладів, понад 2 200 освітніх закладів, десятки університетів, сотні шкіл і дитячих садочків.