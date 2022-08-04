Серпень, 04 в 16:36

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Amnesty International своєю останньою доповіддю намагається створити фальшивий баланс між злочинцем та жертвою.

Він закликав правозахисників зайнятися донесенням правди про війну та військові злочини Росії замість спроб створити фейкову реальність.

– Я розумію, що у відповідь на критику Amnesty International скаже, що “ми критикуємо обидві сторони конфлікту”. Але давайте чітко домовимося про розуміння простих речей. Така поведінка Amnesty International – це не про пошук і донесення світу правди, це про створення фальшивого балансу між злочинцем та жертвою, – наголосив Дмитро Кулеба.

Міністр зазначив, що саме Росія тисячами знищує громадянське населення України, руйнує території та міста, поки українські воїни намагаються захистити свою країну та весь континент від навали окупантів.

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– Тому, будь ласка, припиніть займатися створенням фальшивої реальності, де у вас всі у чомусь винні. Займіться повідомленням правди про те, чим є сьогоднішня Росія. Зробіть це хоча б заради цивільних жертв, яких накрило російськими снарядами на зупинці у місті Торецьк Донецької області, – сказав Кулеба.

Нагадаємо, правозахисники звинуватили Україну в нібито порушенні законів ведення війни, тому що наші воїни, за їхніми словами, “розміщують бойову техніку та озброєння у школах та лікарнях”, відбиваючи російський наступ, чим ставлять під загрозу життя цивільних.